Nations League, l’Italia non si ferma più: ora la verità passa dalla trasferta in Belgio

L’entusiasmo per l’impresa contro la Francia di Zidane è ancora palpabile, ma nel ritiro azzurro non c’è tempo per crogiolarsi negli applausi. Archiviata la splendida notte del Meazza, l’Italia di Roberto Mancini guarda già al prossimo, decisivo ostacolo: domenica sera gli Azzurri saranno di scena nella tana del Belgio per l’ultimo atto della fase a gironi di Nations League, una sfida da dentro o fuori che vale l’accesso ai quarti di finale.

La vittoria sui transalpini ha spalancato orizzonti fino a poco tempo fa inimmaginabili. Se prima del fischio d’inizio di Milano la qualificazione sembrava un percorso in salita, oggi l’Italia ha il destino completamente nelle proprie mani. In terra belga servirà fare risultato per blindare il passaggio del turno, ma la posta in palio è ancora più alta: con un successo a Bruxelles, infatti, gli Azzurri conquisterebbero clamorosamente il primo posto nel girone, garantendosi così un sorteggio sulla carta più favorevole nella fase a eliminazione diretta.

Non sarà però una passeggiata. Affrontare i Diavoli Rossi davanti al loro pubblico rappresenta un esame di maturità forse ancor più insidioso rispetto a quello appena superato contro i Bleus. Servirà la stessa compattezza difensiva vista a San Siro — dove la linea formata da Scalvini, Kayode, Bastoni e Calafiori ha retto l’urto delle offensive francesi, protetta da un Donnarumma capace di riscattarsi alla grande — unita al dinamismo e alla qualità in mezzo al campo di Barella, Tonali e di un Frattesi in stato di grazia.

In attacco, tutti gli occhi saranno ancora una volta puntati sull’ormai celebre “ItalStabia”. Dopo la storica doppietta contro Maignan, Pio Esposito si candida a guidare nuovamente il reparto offensivo con la consueta sfrontatezza, affiancato dalla voglia di riscatto del fratello Sebastiano — deciso a lasciarsi subito alle spalle l’amarezza per il rigore sbagliato — e dalla freschezza di chi, come Vergara e Dimarco, ha dimostrato di poter spaccare la partita anche a gara in corso.

Mancini predica calma e concentrazione: la notte di Milano ha certificato la rinascita tecnica e caratteriale di questo gruppo, ma per trasformare una grande serata in un trionfo completo serve l’ultimo, fondamentale passo. Domenica sera a Bruxelles non si potrà sbagliare: l’Europa dei grandi aspetta l’Italia, ma prima bisogna conquistarsi il pass nella bolgia del Belgio.