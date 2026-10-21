Possibile blackout: circolazione limitata sulla sulla Metro Linea 1 a Napoli

Disagi per i passeggeri della Linea 1 della metropolitana di Napoli, dove un problema tecnico ha provocato una limitazione del servizio a partire dalle 12:45. A comunicarlo è Anm, che ha annunciato la circolazione dei treni esclusivamente sulla tratta Dante–Piscinola, con l’interruzione dei collegamenti verso Centro Direzionale.

Tra le conseguenze segnalate anche la chiusura dell’ingresso della metropolitana di piazza Garibaldi, dove alcuni viaggiatori hanno trovato l’accesso non disponibile.

Circolazione limitata sulla Linea 1

L’azienda napoletana della mobilità ha comunicato il disservizio attraverso i propri canali social, precisando che la circolazione è stata modificata a causa di problemi tecnici.

Dalle 12:45, i convogli effettuano servizio soltanto tra Dante e Piscinola, senza raggiungere il capolinea di Centro Direzionale.

La limitazione interessa quindi una parte importante della linea, con ripercussioni sugli spostamenti dei passeggeri.

Possibile problema di alimentazione elettrica

All’origine dell’interruzione potrebbe esserci una mancanza di elettricità, ma al momento non sono state chiarite le cause precise del guasto.

Non risultano inoltre comunicati i tempi necessari per il ripristino della normale circolazione.

Disagi per i viaggiatori

La riduzione del servizio sta causando difficoltà agli utenti della metropolitana, in particolare a chi deve raggiungere le stazioni escluse dalla tratta attualmente operativa.

Tra le segnalazioni figura anche quella relativa all’ingresso chiuso di piazza Garibaldi.

In attesa di ulteriori comunicazioni da parte di Anm, i passeggeri sono invitati a verificare gli aggiornamenti sul servizio prima di mettersi in viaggio.