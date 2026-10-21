Allerta meteo gialla in Campania il 22 ottobre: le zone

La Campania resta sotto allerta meteo anche giovedì 22 ottobre 2026, ma il livello di criticità scende da arancione a giallo. La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso valido dalla mezzanotte alle ore 16 su tutto il territorio regionale, per il rischio di temporali e possibili fenomeni di dissesto idrogeologico.

Fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 21 ottobre, rimane in vigore l’allerta arancione nelle zone 1, 2, 3 e 4 della Campania.

Piogge e temporali previsti

Per giovedì sono attese precipitazioni isolate, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale.

Nelle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio), i fenomeni tenderanno a esaurirsi nel corso della mattinata.

L’allerta gialla interesserà comunque tutte le zone della Campania fino alle 16, secondo quanto stabilito dal nuovo bollettino regionale.

Rischio allagamenti e frane

Nonostante il miglioramento delle condizioni meteorologiche previsto rispetto alla giornata precedente, la Protezione Civile richiama l’attenzione sui possibili effetti delle precipitazioni.

Tra i principali rischi segnalati figurano allagamenti delle aree depresse, accumuli d’acqua sulle strade e difficoltà di smaltimento delle acque piovane attraverso i sistemi di drenaggio.

Possibili anche innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con eventuali esondazioni nelle aree circostanti.

Nelle zone 3, 5, 6, 7 e 8 viene inoltre evidenziata la possibilità di ruscellamenti superficiali accompagnati dal trasporto di materiale.

Attenzione ai terreni saturi

Particolare attenzione viene riservata alle aree caratterizzate da fragilità idrogeologica, dove potrebbero verificarsi cadute di massi e fenomeni franosi occasionali.

La Protezione Civile sottolinea che la saturazione dei terreni, anche in conseguenza delle precipitazioni precedenti, potrebbe favorire situazioni di instabilità.

I fenomeni potrebbero verificarsi anche in assenza di nuove piogge, soprattutto nei territori già vulnerabili o interessati in passato da incendi boschivi.

Le raccomandazioni ai Comuni

La Protezione Civile regionale invita le autorità competenti ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e ridurre i rischi legati alle condizioni meteorologiche.

Gli interventi dovranno essere attuati secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile, prestando particolare attenzione alle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico.