Calciomercato Turris ritorna Mister Fabiano

Calciomercato Turris la società annuncia il nuovo allenatore. Ritorna Mister Fabiano. Il comunicato stampa ufficiale del club
La FC Turris 1944 dà il benvenuto a Francesco Fabiano, nuovo allenatore della prima squadra.
Al nuovo tecnico va il nostro più sincero augurio di buon lavoro, con l’auspicio di condividere un percorso ricco di soddisfazioni, entusiasmo e importanti traguardi.
Una nuova pagina da scrivere insieme, con passione, determinazione e spirito di appartenenza, al fianco dei nostri colori e della nostra gente.
Al suo fianco ci sarà Antonio Barbera, nel ruolo di collaboratore tecnico.