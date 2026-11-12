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Calciomercato Turris ritorna Mister Fabiano

Gianluca Apicella
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Calciomercato Turris la società annuncia il nuovo allenatore. Ritorna Mister Fabiano. Il comunicato stampa ufficiale del club

La FC Turris 1944 dà il benvenuto a Francesco Fabiano, nuovo allenatore della prima squadra.

Al nuovo tecnico va il nostro più sincero augurio di buon lavoro, con l’auspicio di condividere un percorso ricco di soddisfazioni, entusiasmo e importanti traguardi.

Una nuova pagina da scrivere insieme, con passione, determinazione e spirito di appartenenza, al fianco dei nostri colori e della nostra gente.

Al suo fianco ci sarà Antonio Barbera, nel ruolo di collaboratore tecnico.

 

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