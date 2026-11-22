L’ASD Città di Gragnano ha ufficializzato l’ingaggio di Giuseppe Montuori, giovane esterno classe 2007 che va a rinforzare la rosa gialloblù. Giocatore dotato di grande duttilità tattica, Montuori può essere impiegato indifferentemente sia lungo la fascia di centrocampo sia nel reparto offensivo.

Nato a Castellammare di Stabia il 14 luglio 2007, per il neo-acquisto si tratta a tutti gli effetti di un ritorno a casa: i suoi primi passi nel mondo del calcio li ha mossi proprio sul territorio, formandosi nella scuola calcio Sant’Aniello di Gragnano.

Nonostante la giovanissima età, il calciatore vanta già un percorso formativo di tutto rispetto. Nel 2021 è approdato nel settore giovanile professionistico della Sampdoria (Under 15), per poi proseguire la sua crescita vestendo altre maglie prestigiose come quelle di Bari, Turris e Gelbison. A queste tappe si aggiungono anche le prime esperienze tra i “grandi” nel campionato di Eccellenza, disputato con le maglie di Virtus Stabia e Agerola.

Il club gragnanese accoglie dunque un profilo di prospettiva ma già abituato a confrontarsi con realtà importanti, pronto a mettere freschezza e qualità a disposizione della squadra.