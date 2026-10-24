Cremonese – Juve Stabia 0-1 il racconto di Stabiamore

Cremonese – Juve Stabia 0-1 le vespe di Pietro De Giorgio hanno vinto. Il racconto post gara di Gianfranco Piccirillo dell’Associazione Stabiamore

La sfida è molto sentita perché si può considerare una rivincita della semifinale play persa dopo la vittoria del Menti. contro la Cremonese di Stroppa e finalmente i tifosi stabiesi possono recarsi in trasferta, ma solo quelli in possesso della fidelity card. De Giorgio sceglie di confermare la formazione che ha travolto il Sud Tirol di Lovisa e il bravo allenatore e avvocato Fabio Pecchia preferisce affidarsi all’esperienza di Baschirotto e Luperto in difesa e alla vivacità del nazionale belga Van de Putte e del giovane Licina a sostegno del discusso Nasti in attacco. Dopo un’iniziale fase di studio la gara nel primo tempo diventa esplosiva con il vantaggio dello Stabia, determinato ancora una volta da uno schema perfettamente riuscito su un angolo con il solito puntuale capitan Bellich abile a girare la palla in rete di destro.

Dopo però la Cremonese costruisce diverse situazioni pericolose nelle quali Vukovic è bravo soprattutto su Grassi ad evitare la capitolazione e poi c’è la bravura difensiva di Maggioni nell’azione più eclatante sul tacco di Licina e il tiro di Berti. Un altro paio di circostanze vedono l’arbitro e il var protagonisti di decisioni favorevoli una volta tanto allo Stabia, che rischia di subire prima un rigore e poi un gol, ma la moviola dall’alto non evidenzia le soluzioni negative, per le quali parecchi tifosi erano già pronti a disperarsi e non ho difficoltà a dire che ne era convinto anche lo scrivente. La gara, anche senza il pari dei grigio rossi, resta vibrante all’inizio della ripresa con Van de Putte e De Giorgio protagonisti di un paio di azioni manovrate, ma soprattutto va evidenziata una grande parata di Vukovic su Marco Nasti Pecchia decide di inserire l’ex stabiese Elia al posto dell’italo brasiliano Jack e subito dopo Bellich e Vukovic sono ancora protagonisti, e il capitano non solo in difesa.

A questo punto Pecchia prova un’altra soluzione in attacco con De Luca al posto di Nasti, ma Vukovic para anche sull’attaccante appena subentrato e allora De Giorgio prova a reggere gli affondi dei cremonesi, inserendo il bosniaco Karic al posto di Kumi. Lo Stabia trae giovamento e riesce a produrre un paio di ripartenze pungenti con Sibilli che sbaglia clamorosamente a impattare il pallone in una circostanza molto favorevole, che avrebbe potuto chiudere la gara. Salva ancora Maggioni questa volta su Elia e poi Vukovic para bene su De Luca. De Giorgio inserisce forze fresche per fare riposare in vista del turno infrasettimanale Maistro e Sibilli, e sono messi in campo contemporaneamente Sandrucci e Candellone. La risposta di Pecchia non è immediata, e si concretizza successivamente con gli i inserimenti di Djuric,Vogliacco e Bonazzoli nello stesso momento al posto di Barbieri, Van de Putte e Grassi. De Giorgio fa bene a questo punto a coprirsi, perché la Cremonese schiera tanti attaccanti e inserisce Baldi assieme a Fernandes al posto di Di Nardo e Artioli.

Vukovic è impegnata subito da Bonazzoli, in un finale veemente dei padroni di casa, pressati e fischiati da un pubblico arrabbiato dai risultati negativi della squadra a prescindere dal cambio di allenatore. Karic grazia la squadra di Pecchia con un pallonetto troppo debole salvato sulla linea da Baschirotto e subito dopo Licina non inquadra la porta. Nel recupero Vukovic è protagonista di un paio di uscite efficaci con i pugni e Candellone si sacrifica rimediando l’unica ammonizione di una gara vivace e corretta, che sancisce la rivincita delle vespe alla brutta sconfitta nella semifinale dei play off di due stagioni fa. La squadra conferma i valori mostrati nelle ultime gare e perfeziona l’operazione della rimonta dalla zona bassa, determinata da una pesante penalizzazione e che deve continuare anche nel difficile impegno nel turno infrasettimanale di mercoledì sera al Menti contro il Verona