Cremonese – Juve Stabia 0-1 tabellino e dati spettatori

SERIE BKT Cremonese-Juve Stabia 0-1: tabellino del match ed il dato spettatori
Cremonese (4-2-3-1): Fulignati, Barbieri (32’ s.t. Bonazzoli), Baschirotto, Luperto, Fellipe Jack (11’ s.t. Elia), Thorsby, Grassi (32’ s.t. Vogliacco), Licina, Berti, Vandeputte (32’ s.t. Djuric), Nasti (13’ s.t. De Luca). All.: Pecchia
Juve Stabia (4-3-3): Vukovic, Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas, Pierobon, Artioli (35’ s.t. Baldi), Kumi (16’ s.t. Karic), Maistro (27’ s.t. Candellone), Di Nardo (35’ s.t. Fernandes), Sibilli (27’ s.t. Sandrucci). All.: De Giorgio
Rete: 25’ p.t. Bellich (JS). Note: Ammonito Candellone Recupero: 2 p.t. /4 s.t. Arbitro: Giuseppe Mucera – sezione di Palermo Assistente 1: Alex Cavallina – sezione di Parma Assistente 2: Ayoub El Filali – sezione di Alessandria IV Uomo: Antonio Rapuano – sezione di Rimini VAR: Antonio Giua – sezione di Olbia AVAR: Luca Massimi – sezione di Termoli
Spettatori: 8.122 (140 ospiti)