La Juve Stabia sbanca lo Zini di Cremona con una magia di Bellich

Cremonese – Juve Stabia 0-1 segna Bellich, Vukovic vola e la Juve Stabia fa la grande impresa

La Cronaca della partita

La prima emozione della partita porta la firma di Nasti che, con una sassata, impegna Vukovic al minuto 10. La risposta della Juve Stabia non si fa attendere: lancio lungo e Luperto non aggancia il pallone; Sibilli pregusta qualcosa di interessante, ma Fulignati è bravo a uscire e salvare i padroni di casa.

Al 22′ altra palla gustosa per Maistro che calcia, ma Luperto ostacola l’attaccante e sventa una bella occasione per le “Vespe”, oggi in maglia bianca. Al 24′ passa la Juve Stabia con Marco Bellich che, sugli sviluppi di un corner, si inventa una magia e fulmina Fulignati.

Risposta importante della Cremonese con Grassi che dalla distanza fa volare Vukovic, il quale si salva in angolo. La Cremonese cresce: Licina di tacco per Berti che calcia in piena area, ma Maggioni salva a Vukovic battuto un gol praticamente fatto.

Al 42′ episodio da consegnare alla moviola: contatto in area Nasti-Bettella, ma la chiamata al VAR non concede il rigore alla Cremonese. Al 45′ pareggia Vandeputte, ma è fuorigioco. È l’ultima emozione di un primo tempo che ha raccontato molte situazioni interessanti.

Secondo tempo che si apre con Nasti che impegna ancora una volta Vukovic. Primi cambi per Pecchia con l’ex Elia in campo al posto di Fellipe Jack e De Luca per Nasti. Anche De Giorgio pesca dalla panchina, con Karic al posto di Kumi.

Altra occasione per la Cremonese con De Luca, ma si salva ancora una volta Vukovic. Bel contropiede di Karic, palla a Sibilli, ma l’ex Bari spara a salve da ottima posizione. Si rifà sotto la Cremonese, ma la difesa della Juve Stabia con Maggioni si salva ancora una volta in corner.

Sandrucci e Candellone in campo per Maistro e Sibilli. Pecchia si gioca le carte Djuric, Vogliacco e Bonazzoli per Grassi, Vandeputte e Barbieri: Cremonese iper-offensiva in questo finale di gara. Anche la Juve Stabia corre ai ripari con Baldi e Sanà per Di Nardo e Artioli.

Al minuto 81′ numero di Licina, palla a Bonazzoli, ma ancora Vukovic para. Al minuto 84′ Karic fallisce in maniera clamorosa il colpo del KO. Si entra nel recupero, fissato in quattro minuti, con Luperto che spaventa tantissimo la porta di Vukovic con un colpo di testa che finisce di poco sul fondo.

È l’ultima emozione della partita, che si chiude con la vittoria della Juve Stabia.

Le formazioni iniziali

Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Baschirotto, Luperto, Fellipe Jack; Grassi, Thorsby; Licina, Berti, Vandeputte; Nasti.

A disposizione:Festa, Agazzi, Lottici Tessadri, De Luca, Djuric, Lickunas, Lordkipanidze, Herzuah, Marsi, Vogliacco, Elia, Bonazzoli.

Allenatore: Fabio Pecchia.

Juve Stabia (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas; Pierobon, Artioli, Kumi; Maistro, Di Nardo, Sibilli.

A disposizione: Boer, Ricciardi, Baldi, Battistella, Patanè, Buglio, Piscopo, Karic, Candellone, Sandrucci, Fernandes, Gallea.

Allenatore: Pietro De Giorgio.

Arbitro: Mucera di Palermo. Assistenti di linea: Cavallina di Parma e El Filali di Alessandria. Quarto uomo: Rapuano di Rimini. VAR: Giua di Olbia. AVAR: Massimi di Termoli.