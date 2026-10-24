Verso Napoli-Roma: le scelte di Allegri e Gasperini per il big match del “Maradona”

Atmosfera delle grandi occasioni al “Diego Armando Maradona” dove va in scena una delle sfide più affascinanti e tatticamente stuzzicanti del campionato. Da una parte il Napoli di Massimiliano Allegri, solido e pragmatico; dall’altra la Roma guidata dal ritmo e dalle geometrie di Gian Piero Gasperini.

Entrambi i tecnici hanno sciolto gli ultimi dubbi della vigilia, delineando due undici titolari pronti a dar vita a un duello ad altissima intensità.

Qui Napoli: Allegri si affida al 4-3-3 e al tridente Hojlund-Lang-Politano

Mister Allegri opta per un 4-3-3 di grande sostanza e qualità. Tra i pali confermato Meret, protetto da una linea difensiva a quattro guidata dal capitano Di Lorenzo a destra e Olivera sulla corsia opposta, mentre al centro agirà la coppia composta da Rafa Marin e Badiashile.

Le vere chiavi della squadra azzurra risiedono in un centrocampo di livello internazionale: Lobotka sarà il vertice basso di regia, affiancato dall’esplosività di McTominay e dalla classe pura di Kevin De Bruyne, chiamato ad innescare le punte con le sue giocate tra le linee. In avanti, spazio al tridente offensivo composto da Politano e Lang sugli esterni con Hojlund come riferimento centrale.

Qui Roma: Gasperini punta sul 3-4-2-1 con Malen terminale offensivo

Risponde Gian Piero Gasperini con il suo ormai consolidato 3-4-2-1. Difesa a tre d’esperienza con Gollini tra i pali e un trio difensivo composto da Mancini, N’Dicka ed Hermoso.

A centrocampo la fisicità e la geometria saranno garantite dalla cerniera centrale De Roon-Cristante, mentre sulle corsie esterne agiranno il giovane Lulli a destra e Wesley a sinistra. In avanti, complici alcune assenze, sulla trequarti ci sarà spazio per il talento di Soulé affiancato da Pisilli, posizionati alle spalle dell’unica punta Malen, pronto a sfruttare la propria velocità negli spazi.

Le probabili formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.