Città di Gragnano: avvicendamento in panchina, Angelo Teta è il nuovo allenatore

Volta pagina l’ASD Città di Gragnano. La società ha comunicato ufficialmente che il tecnico Durazzo non ricopre più l’incarico di allenatore della prima squadra. Nel salutare il mister uscente, la dirigenza ha espresso un sentito ringraziamento per l’impegno profuso e il lavoro svolto, augurandogli i migliori successi personali e professionali per il prosieguo della carriera.

La guida tecnica della prima squadra è stata affidata ad Angelo Teta, figura di grande rilievo e profondo conoscitore del calcio campano e nazionale.

Un profilo di spessore: dalla regia in campo alla panchina

Nato a Varese nel 1980, Angelo Teta vanta un passato importante da calciatore. Regista dal mancino vellutato, dotato di straordinaria visione di gioco e grande abilità sui calci piazzati, ha vissuto una lunga carriera tra professionismo e dilettantismo indossando maglie blasonate come Juve Stabia, Sorrento, Turris, Cavese, Scafatese, Tivoli, Campobasso e Vico Equense.

Passato dall’altra parte della linea bianca, Teta ha già maturato un’esperienza significativa in panchina guidando Real Poggiomarino, Scafatese, Sessana, Vico Equense, Salernum Baronissi e Massa Lubrense. Tra i successi principali del suo percorso da allenatore spicca il trionfo nel campionato di Promozione nella stagione 2018/2019 alla guida del Real Poggiomarino, culminato con la storica conquista dell’Eccellenza.

Uomo di valori e passione: tra calcio e mare

Oltre al curriculum sportivo, la figura di mister Teta porta con sé aspetti umani profondi e curiosità interessanti. Il suo forte legame con Castellammare di Stabia lo ha spinto negli anni ad approfondire un rapporto speciale con il mare, intraprendendo anche un percorso professionale in ambito marittimo.

Legatissimo alla propria famiglia, Teta è un sostenitore di un calcio romantico e motivazionale: per lui le fondamenta del successo risiedono nei rapporti umani, nel senso di appartenenza e nella forza coesiva del gruppo.

Il primo messaggio alla piazza e ai tifosi

In vista di questa nuova avventura alla guida del Gragnano, il neo allenatore ha voluto lanciare un messaggio chiaro e carico di entusiasmo all’ambiente e alla tifoseria gialloblè:

“Uniti possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Società, squadra e tifosi devono lavorare in simbiosi, onorando sempre la maglia. Gragnano merita altri palcoscenici e uno stadio accogliente”.

La società ASD Città di Gragnano rivolge a mister Teta un caloroso benvenuto, augurandogli un proficuo lavoro in vista delle prossime sfide stagionali.