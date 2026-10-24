Stabia City, rinforzo in difesa: ufficiale l’arrivo di Giovanni Petrazzuolo

Lo Stabia City mette a segno un importante colpo di mercato per blindare il proprio reparto arretrato. La società ha comunicato ufficialmente l’ingaggio di Giovanni Petrazzuolo, difensore classe 2003 che va ad arricchire la rosa a disposizione dello staff tecnico.

Duttilità e un curriculum di rilievo

Giocatore eclettico e tatticamente versatile, Petrazzuolo fa della duttilità il suo principale punto di forza: è infatti in grado di disimpegnarsi con disinvoltura sia nel ruolo di difensore centrale che in quello di terzino destro, garantendo nuove soluzioni e solida copertura.

Nonostante la giovane età, il classe 2003 vanta già un bagaglio di esperienze di tutto rispetto. Cresciuto nei settori giovanili di club blasonati come Paganese, Salernitana, Juve Stabia e Cavese, ha successivamente maturato continuità e tempra tra i dilettanti: per lui esperienze in Serie D con il Sorrento, oltre ai campionati di Eccellenza con Pomigliano, Castel Volturno e Victoria Marra, e di Promozione con Terzigno e Cimitile.

Le prime parole in gialloblè

Entusiasta e determinato per questa nuova avventura, il neo difensore dello Stabia City ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali:

“Sono contentissimo di entrare a far parte di questa società così importante e di giocare insieme a tanti calciatori forti che ci sono in questo gruppo. Non vedo l’ora di iniziare e di togliermi le mie soddisfazioni con questa maglia, sia personali che di squadra, cercando di raggiungere il nostro obiettivo”.

Con l’innesto di Petrazzuolo, lo Stabia City aggiunge freschezza, atletismo e fisicità alla propria retroguardia in vista dei prossimi impegni stagionali.