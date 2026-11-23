Capitano leggendario in campo con la maglia numero 4 ritirata, tecnico pragmatico e abituato alle grandi piazze: la parabola professionale dell’allenatore genovese, ripartito dalla Calabria per una nuova, affascinante missione.

La carriera di Michele Mignani è una storia di leadership silenziosa, senso d’appartenenza e pragmatismo tattico. Nato a Genova il 30 aprile 1972 ma senese d’adozione per amore e per storia sportiva, l’attuale tecnico del Catanzaro rappresenta una delle figure più solide e preparate del panorama calcistico italiano, chiamato ora a risollevare le sorti dei giallorossi calabresi.

Dal campo al mito: la maglia numero 4 di Siena

Prima di imporsi in panchina, Mignani è stato un difensore centrale roccioso, abile nella marcatura e nei contrasti. Dopo l’esordio in Serie A con la Sampdoria nell’anno dello storico scudetto (1991) e le prime esperienze tra SPAL e Toscana, lega indissolubilmente il suo nome al Siena. In dieci anni diventa il capitano simbolo della rinascita bianconera, guidando la squadra dalla Serie C fino alla prima, storica promozione in Serie A. Un legame talmente viscerale da spingere la società toscana a ritirare la sua maglia numero 4 nel 2006, prima delle ultime tappe da calciatore tra Triestina (dove eredita nuovamente i galloni di capitano), Grosseto e Poggibonsi.

La gavetta in panchina e le grandi piazze

Appesi gli scarpini al chiodo nel 2009, Mignani inizia il percorso da allenatore proprio nel settore giovanile del Siena, conseguendo nel 2012 il patentino UEFA Pro a Coverciano. Dopo l’esperienza nello staff del Latina, la sua carriera da primo allenatore decolla:

Olbia e il ritorno a Siena: Prima la vittoria dei playoff in Serie D con i sardi, poi due stagioni intense sulla panchina della sua Siena in Serie C, sfiorando la promozione nella finale playoff persa contro il Cosenza.

Modena e l’exploit di Bari: Dopo aver ridato solidità e gioco al Modena, nel 2021 approda al Bari . Qui costruisce un capolavoro: stravince il campionato di Serie C riportando i Galletti in cadetteria e, l’anno successivo, sfiora la Serie A arrendendosi soltanto nei minuti di recupero della finale playoff contro il Cagliari.

Palermo e Cesena: Negli ultimi anni guida piazze caldissime della Serie B. Prima subentra a Corini sulla panchina del Palermo raggiungendo le semifinali playoff nel 2024; poi sposa il progetto del neopromosso Cesena, centrando un ottimo settimo posto al primo anno prima della separazione avvenuta nel marzo 2026.

Filosofia tattica e la nuova sfida Catanzaro

In panchina, Mignani predilige il 4-3-1-2, un modulo che esalta l’equilibrio tra i reparti e la qualità tra le linee, pur dimostrando grande flessibilità nell’adattarsi al 4-3-3 o alla difesa a tre a seconda delle caratteristiche degli interpreti.

Dal 25 ottobre 2026, il tecnico ligure ha accettato una delle sfide più stimolanti della sua carriera: sedersi sulla panchina del Catanzaro — ironia della sorte, proprio la squadra che lo aveva eliminato ai playoff ai tempi di Cesena — con un contratto fino al 2028 e il chiaro obiettivo di tirare fuori i giallorossi dall’ultimo posto in classifica, restituendo entusiasmo, organizzazione e punti pesanti a tutta la piazza.