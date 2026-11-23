Tra scrivania e rettangolo verde, il Catanzaro che martedì farà visita alle Vespe parla anche stabiese: dal direttore sportivo Ciro Polito ai rinforzi estivi Marco Ruggero e Nicola Mosti, cresciuti a Castellammare sotto le gestioni di Pagliuca e Abate.

Quando martedì alle 19:00 Juve Stabia e Catanzaro scenderanno sul terreno sintetico dello Stadio Romeo Menti per il turno infrasettimanale, la partita avrà un sapore speciale per molti protagonisti presenti all’impianto di Castellammare di Stabia. Se la sfida tra gialloblù e giallorossi rappresenta ormai una classica tradizionale del calcio meridionale, a intrecciare ulteriormente i destini dei due club ci pensano tre grandi ex stabiesi oggi colonne portanti del progetto calabrese: il direttore sportivo Ciro Polito in dirigenza, e i due volti nuovi del mercato estivo Marco Ruggero e Nicola Mosti in campo.

Ciro Polito, il regista dietro le quinte con un passato alle falde del Faito

Prima ancora che sul rettangolo verde, l’incrocio degli ex parte dalla tribuna autorità. A guidare l’area tecnica del Catanzaro c’è infatti Ciro Polito, dirigente di grande esperienza che proprio alla Juve Stabia ha scritto pagine significative della propria carriera, prima difendendo i pali delle Vespe da calciatore e poi muovendo passi decisivi nella sua affermazione da direttore sportivo. Un legame profondo con la piazza campana che rende questo ritorno al “Menti” carico di ricordi personali e professionali, proprio in una stagione in cui Polito ha scelto di puntare con decisione su talenti forgiati proprio in casa stabiese.

Marco Ruggero e Nicola Mosti: la consacrazione con Pagliuca e Abate

Non è un caso, infatti, che durante la sessione estiva di calciomercato il Catanzaro abbia deciso di assicurarsi due profili che a Castellammare di Stabia hanno trovato la loro definitiva esplosione: Marco Ruggero e Nicola Mosti.

Entrambi i giocatori hanno compiuto il salto di qualità decisivo proprio vestendo la maglia gialloblù, diventando grandi grazie a un percorso tecnico e umano di altissimo livello: prima sotto la guida intensa di Guido Pagliuca, capace di esaltarne temperamento e spirito di sacrificio, e poi attraverso il lavoro moderno e meticoloso di Ignazio Abate, che ne ha affinato ulteriormente personalità e letture tattiche.

Emozioni e punti pesanti nella notte del “Menti”

Varcare nuovamente i cancelli dello stadio stabiese da avversari, con addosso i colori del Catanzaro, sarà un tuffo al cuore per tutti e tre. Dalla scrivania di Polito alle giocate di Ruggero e Mosti, il filo rosso che unisce Castellammare alla Calabria aggiunge un motivo d’interesse straordinario al match. Ma al fischio d’inizio i sentimenti lasceranno inevitabilmente posto all’agonismo: per novanta minuti i tre grandi ex faranno di tutto per aiutare il Catanzaro di mister Mignani a strappare punti pesanti in quella che per anni è stata casa loro.