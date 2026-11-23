Dal palleggio asfissiante dei Citizens all’intensità verticale della squadra di Conte: le chiavi tattiche di una sfida che promette scintille e che metterà a nudo le vere ambizioni europee del Napoli.

Oltre al fascino irresistibile delle grandi classiche continentali, una trasferta in casa del Manchester City rappresenta soprattutto un laboratorio tattico di altissimo livello. Da una parte la maniacale ricerca del possesso palla e del dominio territoriale orchestrata da Enzo Maresca — erede di quella filosofia di gioco che ha fatto le fortune recenti dei Citizens —, dall’altra il pragmatismo feroce, l’intensità verticale e la compattezza difensiva che Max Allgeri ha cucito o meglio sta provando a cucire addosso al suo Napoli.

Il duello a centrocampo e la gestione dei ritmi La chiave tattica del match passerà inevitabilmente attraverso la zona mediana. Il City cercherà di anestetizzare la partita attraverso un possesso palla prolungato, costringendo gli azzurri a un lavoro di densità e di sacrificio senza palla. Per il Napoli sarà vitale non abbassare troppo il baricentro, affidandosi alla pulizia di palleggio e alla visione di gioco dei suoi metronomi per spezzare il pressing alto dei padroni di casa e ribaltare l’azione con rapidità.

La prova del nove per i leader In sfide di questa portata, a fare la differenza non è soltanto la lavagna del mister, ma la personalità dei singoli campioni. I vari volti nuovi e i senatori ritrovati del Napoli dovranno dimostrare di saper reggere l’urto di uno stadio caldissimo e di un avversario che punisce al minimo errore di posizionamento. La Champions League non ammette distrazioni: una notte per capire, senza appello, quanto vale davvero il sogno europeo degli azzurri.