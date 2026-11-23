Cambiano gli orari della Linea 1 della metropolitana di Napoli. Da lunedì 23 a giovedì 26 novembre 2026, il servizio terminerà in anticipo per consentire lo svolgimento di attività tecniche di verifica e prove lungo la linea.
A comunicarlo è ANM, che ha reso noti gli orari delle ultime partenze per i viaggiatori.
Gli orari delle ultime corse
Per tutte e quattro le giornate interessate, le ultime corse partiranno:
Da Piscinola alle 20:55
Da Centro Direzionale alle 21:30
Chi utilizza la metropolitana nelle ore serali dovrà quindi tenere conto della chiusura anticipata e organizzare i propri spostamenti in base ai nuovi orari.
Quattro giorni di verifiche
La modifica temporanea del servizio è necessaria per permettere lo svolgimento delle attività di verifica e delle prove in linea comunicate dall’azienda di trasporto.
Le chiusure anticipate interesseranno quattro giorni consecutivi, dal 23 al 26 novembre.