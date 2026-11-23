Don Ciccio (interpretato da Giuseppe Sillato) è uno dei personaggi secondari più memorabili di Il Padrino – Parte II (1974), diretto da Francis Ford Coppola. Pur comparendo solo nei flashback ambientati in Sicilia, il suo ruolo è fondamentale per comprendere l’origine della sete di potere, la freddezza e il senso assoluto della famiglia di Vito Corleone.

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