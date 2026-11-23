Don Ciccio (interpretato da Giuseppe Sillato) è uno dei personaggi secondari più memorabili di Il Padrino – Parte II (1974), diretto da Francis Ford Coppola. Pur comparendo solo nei flashback ambientati in Sicilia, il suo ruolo è fondamentale per comprendere l’origine della sete di potere, la freddezza e il senso assoluto della famiglia di Vito Corleone.
Chi è Don Ciccio
Don Ciccio è il potente e spietato boss mafioso di Corleone all’inizio del XX secolo. Incarnazione del vecchio potere feudale siciliano, controlla il territorio attraverso la paura, l’omertà e l’eliminazione sistematica di chiunque osi sfidarlo. Fisicamente corpulento, anziano nella seconda parte della sua apparizione e protetto da guardie armate nella sua grande villa fortificata, rappresenta l’autorità assoluta a cui tutto il paese deve sottomettersi.
Il conflitto con la famiglia Andolini
La storia di Don Ciccio si intreccia tragicamente con quella di Vito Andolini (il futuro Vito Corleone) nel 1901:
L’omicidio del padre e del fratello: Antonio Andolini, padre di Vito, si rifiuta di pagare il pizzo e di sottomettersi al boss, venendo ucciso. Poco dopo, durante il funerale, il figlio maggiore Paolo giura vendetta contro Don Ciccio e viene a sua volta assassinato dagli uomini del boss.
La condanna a morte di Vito: La madre di Vito si reca alla villa di Don Ciccio portando con sé il figlio di nove anni per implorare pietà, sostenendo che il bambino è innocuo e non parlerà mai. Don Ciccio rifiuta, convinto che, una volta cresciuto, il ragazzo cercherà comunque di vendicare la sua famiglia.
Il sacrificio e la fuga: Quando gli uomini del boss stanno per uccidere Vito, la madre afferra un coltello e lo punta alla gola di Don Ciccio, permettendo al figlio di fuggire prima di essere uccisa a fucilate. Vito riesce a scappare da Corleone e a imbarcarsi per l’America, arrivando a Ellis Island, dove per un errore burocratico assume il cognome “Corleone”.
La vendetta di Vito Corleone
Vent’anni dopo, nel 1922, Vito Corleone torna in Sicilia con la moglie e i figli. Ormai diventato un uomo d’affari potente e rispettato a New York, visita Don Ciccio con la scusa di chiedere la sua benedizione per avviare l’importazione di olio d’oliva in America.
Don Ciccio, ormai molto anziano, sordo e quasi cieco, non riconosce il bambino che aveva condannato a morte anni prima. Quando Vito si avvicina all’orecchio del vecchio boss per fargli sentire meglio il suo vero nome — Vito Andolini, figlio di Antonio — gli affonda un coltello nello stomaco e lo sventra, chiudendo il cerchio della vendetta familiare.
Significato narrativo del personaggio
Catalizzatore della storia: Senza la spietatezza di Don Ciccio, Vito non sarebbe mai emigrato in America e non sarebbe mai nato il mito dei Corleone.
Il modello della vendetta a freddo: L’eliminazione di Don Ciccio definisce la filosofia di Vito Corleone: non agire mai d’impulso, ma attendere il momento opportuno per colpire con precisione letale.
Il passaggio di consegne: La morte del vecchio boss siciliano segna simbolicamente il tramonto della mafia rurale tradizionale e l’ascesa di una nuova generazione italo-americana, più moderna e organizzata, ma legata alle stesse radici di sangue e onore.