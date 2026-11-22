Il Siano Calcio 2017 guarda al futuro e rinforza il proprio reparto avanzato assicurandosi le prestazioni di Alessandro Cammarota, promettente attaccante classe 2009 pronto a vestire la maglia granata.

Un innesto di grande prospettiva che porta in dote fisicità e fiuto per la rete. Dall’alto dei suoi 185 cm di altezza, Cammarota incarna il prototipo dell’attaccante moderno: unisce una struttura fisica imponente a una tecnica di base di ottima qualità. Un profilo completo, dunque, capace sia di far valere il proprio peso all’interno dell’area di rigore sia di dialogare con i compagni partecipando attivamente alla manovra offensiva della squadra.

Descritto come un giocatore che vive per il gol e dotato di grande fame di vittorie, il giovane centravanti ha già ricevuto il caloroso benvenuto da parte della società, dello staff tecnico e di tutto l’ambiente granata, pronti ad accompagnarlo in una stagione che si augurano ricca di soddisfazioni e reti.