L’Enna Calcio volta pagina e affida la guida tecnica della prima squadra a Salvatore Soviero. Una scelta di grande personalità ed esperienza per il club gialloverde, che punta sul carattere e sul carisma dell’ex estremo difensore campano per affrontare i prossimi impegni stagionali.

Dalla Serie A alla panchina

Volto ben noto del calcio italiano, Soviero porta in dote un bagaglio tecnico maturato sui campi più prestigiosi. Da calciatore ha difeso i pali di piazze storiche come Genoa, Salernitana, Venezia, Reggina — club con cui ha raggiunto l’esordio in Serie A — Cosenza, Perugia e Crotone, chiudendo poi la sua lunga carriera agonistica con la maglia della Juve Stabia.

Appesi i guantoni al chiodo, ha intrapreso il percorso da tecnico sedendo sulle panchine di Palmese, Città di Castello e Real Volla, trasferendo alle sue squadre la grinta che lo ha sempre contraddistinto in campo.

Lo staff tecnico: conferme e ritorni gialloverdi

Ad affiancare il nuovo mister ci saranno due figure profondamente legate alla storia e ai colori dell’Enna Calcio, a garanzia di continuità e attaccamento alla maglia:

Salvatore Bertuccio (Vice Allenatore): vecchia gloria del calcio gialloverde, torna al servizio del club rispondendo con entusiasmo alla chiamata della nuova dirigenza.

Massimo Greco (Allenatore dei Portieri): altra bandiera storica dell’Enna, già nello staff tecnico con il ruolo di vice, prosegue il suo percorso in società occupandosi direttamente della preparazione degli estremi difensori.