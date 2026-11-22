A Pozzuoli, sul litorale dei Campi Flegrei, Daniele e Dylan Scamardella portano avanti un progetto di ristorazione che unisce tradizione familiare, cucina contemporanea e valorizzazione del territorio. I due giovani imprenditori sono alla guida del White Chill Out Principote, locale che raccoglie l’eredità dell’attività avviata dal padre e la interpreta attraverso una proposta gastronomica incentrata sul mare.

Alla base del progetto c’è la volontà di conservare il legame con le proprie origini, introducendo nuove esperienze di degustazione e un’attenzione particolare all’accoglienza.

Dall’eredità familiare al futuro

La storia imprenditoriale dei fratelli Scamardella nasce dall’esperienza del padre, che aveva dato vita alla prima storica antipasteria di mare dei Campi Flegrei.

Daniele e Dylan hanno scelto di proseguire quel percorso, sviluppando un’identità gastronomica che affianca alla cultura marinara locale una cucina contemporanea.

Il loro lavoro riguarda tanto la proposta culinaria quanto gli ambienti e il servizio, con interventi periodici pensati per rinnovare l’esperienza degli ospiti.

Il legame con Pozzuoli

Anche il nome Principote richiama il senso di appartenenza alla famiglia e al territorio, insieme alla tradizione di ospitalità dei Campi Flegrei.

Per i due imprenditori, investire nella ristorazione significa anche contribuire alla valorizzazione delle attività produttive locali, soprattutto in una fase complessa per l’area flegrea.

«Questo posto è la naturale evoluzione del locale aperto da nostro papà anni fa, che ha segnato grandi successi sul suolo flegreo. Siamo profondamente legati a questa terra e, in una fase complessa come quella attuale per i Campi Flegrei, sentiamo il dovere morale di offrire qualità assoluta, un’ospitalità tailor made e di sostenere concretamente i produttori e le attività locali, a partire dai nostri pescatori fino ai vini del territorio», raccontano Daniele e Dylan Scamardella.

Una cucina legata al mare

Il pesce del golfo occupa un ruolo centrale nella proposta gastronomica del White Chill Out Principote, grazie anche alla collaborazione con i pescatori della zona.

Il menu comprende crudi selezionati e preparazioni che reinterpretano ingredienti e ricette della tradizione.

Tra i piatti proposti figura il baccalà in tre consistenze con cipolle marinate, composto da una base di baccalà mantecato, mussillo cotto a bassa temperatura e maionese di baccalà.

Spazio anche alla pasta mescafrancesca del direttore, una preparazione che richiama per profumi e cremosità il risotto alla pescatora.

Tra le proposte in stile tapas trovano posto le croquetas di ventresca di tonno e la mozzarella in carrozza di gambero con maionese e acciughe.

Degustazioni guidate al banco

Un altro elemento della proposta riguarda il servizio dedicato ai crudi, con la presenza dell’Oysterman Samuel Donnarumma.

Il suo ruolo è accompagnare gli ospiti nella degustazione delle ostriche, illustrando le caratteristiche delle diverse varietà disponibili.

La selezione comprende le francesi Fine de Cancale e Marennes-Oléron, oltre alla Tarbouriech della Sacca di Scardovari.

Un’esperienza che completa il progetto gastronomico dei fratelli Scamardella, fondato sull’incontro tra prodotti del territorio, ricerca culinaria e attenzione al servizio.

Con il White Chill Out Principote, Daniele e Dylan proseguono così un percorso familiare che guarda al futuro della ristorazione flegrea, mantenendo al centro il rapporto con Pozzuoli e con le sue tradizioni marinare.