La sfida del Braglia contro il Modena di Galloppa ha raccontato due partite in una, confermando quanto sia sottile il confine tra equilibrio e sofferenza quando si affrontano rose attrezzate per le zone alte. Dopo la sosta, De Giorgio ha ridisegnato il centrocampo puntando su Karic insieme ad Artioli e Pierobon, provando a tenere testa a una squadra che può permettersi il lusso di schierare davanti una coppia pesante come Belotti e Ambrosino.

Primo tempo equilibrato, poi il cambio di passo del Modena

Nella prima frazione la gara è rimasta viva e ben giocata, con una leggera prevalenza stabiese e occasioni da entrambe le parti. Vukovic e Chichizola hanno risposto presente, mentre Fabio Maistro ha pagato ancora una volta la sfortuna centrando una traversa clamorosa dal limite. In avanti Di Nardo ha provato a farsi valere sia di testa che di piede, ma la coppia difensiva formata da Adorni e dall’ex Folino ha retto bene il confronto, trovando anche spazio per qualche sortita offensiva.

Sulle fasce Maggioni e Douglas hanno dato garanzie, ma a inizio ripresa la scelta di inserire Ricciardi per l’olandese — probabilmente per cercare maggiore spinta sulla corsia — ha finito per esporre il lato sinistro alle iniziative avversarie, pur con qualche tentativo dalla distanza dello stesso subentrato. Vukovic si è distinto su Belotti da posizione centrale e sul colpo di testa ravvicinato di Ambrosino, ma nella seconda frazione il Modena ha alzato il ritmo e cambiato volto.

Episodi, cambi tardivi e sguardo già a martedì

A sbloccare l’incontro è stato un calcio piazzato dal limite trasformato da Ambrosino, nato da un fallo evitabile e da un’ammonizione di Sibilli, apparso in ombra e sostituito forse troppo tardi insieme a Di Nardo per dare spazio all’esordio in Serie B del giovane Caccavo e al rientro di Piscopo. Poco prima del raddoppio, l’uscita tra gli applausi di Belotti per Montevago ha preceduto una disattenzione collettiva della retroguardia gialloblù che ha spalancato la strada al gol di Bozhanaj, tornato a segno al Braglia dopo quasi tre anni. Nel finale, tra l’ingresso di Kumi e Candellone, lo spavento per il rosso a Ricciardi poi rivisto al VAR e un recupero giocato con Bettella dolorante, il passivo si è fatto pesante.

Archiviare in fretta la ripresa è d’obbligo, perché martedì sera arriva il turno infrasettimanale contro il Catanzaro. La classifica attuale dei calabresi non deve trarre in inganno: appena la scorsa stagione hanno sfiorato la Serie A perdendo la doppia finale playoff. Serviranno lucidità, gambe fresche e la giusta mentalità per ripartire subito.