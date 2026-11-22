L’FC Pompei continua a guardare al futuro e ufficializza un nuovo innesto per il reparto di centrocampo: vestirà la maglia rossoblù Manuel Salemme, talentuoso centrocampista classe 2007 proveniente dal Pomigliano.
L’operazione conferma in pieno la linea verde tracciata dalla società, decisa a puntare con convinzione sui giovani, a investire sul talento del territorio e a costruire una squadra capace di coniugare ambizione e prospettiva a lungo termine.
L’arrivo di Salemme rappresenta un nuovo tassello in questo percorso di crescita: un profilo fresco, motivato e pronto a mettersi in gioco per ritagliarsi il proprio spazio e onorare al meglio i colori rossoblù.