L’US Angri 1927 ha ufficializzato di aver affidato a Massimo Lombardi l’incarico di Club Manager della società grigiorossa. Un innesto di grande spessore per l’organigramma del club, che sceglie di puntare su un dirigente di comprovata esperienza nel panorama calcistico campano e nazionale.

Per Lombardi si tratta a tutti gli effetti di un ritorno a casa: in passato, infatti, ha già ricoperto ruoli di rilievo all’interno dell’Angri, sia nelle vesti di direttore sportivo sia proprio in quelle di Club Manager.

In possesso della qualifica FIGC nell’ambito della gestione sportiva, il neo-dirigente vanta un curriculum lunghissimo e trasversale, maturato tra Serie B, Serie D ed Eccellenza con incarichi di responsabilità nella gestione sportiva, organizzativa e tecnica:

Direttore Sportivo: ha operato in numerose piazze dilettantistiche di primo piano, tra cui Alba Durazzano, San Giorgio, Succivo, Baiano, San Vitaliano, Giorgio Ferrini, Real Ortese, Quarto, Isernia e Boys Caivanese.

Ruoli dirigenziali e area tecnica: ha lavorato con club storici come Viribus Unitis, Trani, Cavese, Afragolese e Aversa, collaborando inoltre nell’area tecnica con Ercolanese e Terracina e ricoprendo il ruolo di osservatore per la Nocerina ai tempi della Serie B.

Settore giovanile: significativa anche la sua parentesi dedicata ai giovani, avendo svolto il ruolo di responsabile al Nola (stagione 2009/2010) e di direttore generale del vivaio dell’Afragolese.

Con questa nomina, la società grigiorossa punta a rafforzare ulteriormente la propria struttura organizzativa, affidandosi alla competenza e alla conoscenza dell’ambiente di Lombardi, a cui il club ha rivolto un caloroso bentornato e l’augurio di buon lavoro.