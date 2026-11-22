All’interno dell’universo narrativo de Il Padrino, quello di Paulie Gatto (all’anagrafe Paul Gatto) rappresenta uno degli esempi più emblematici di ambizione, talento criminale e, infine, tragico tradimento. Nato a New York da una famiglia di origini siciliane, Paulie dimostra fin da giovanissimo una spiccata attitudine per il mondo della malavita, facendosi notare al punto da essere reclutato nelle file di Peter Clemenza, celebre caporegime della potente Famiglia Corleone.
L’ascesa e la fiducia del clan
Dopo aver superato con successo la prova di noviziato macchiandosi del primo omicidio su commissione, Paulie ottiene da Clemenza i documenti medici falsificati per l’esenzione dal servizio militare, nei quali viene fatto passare per un soggetto sottoposto ad elettroshock per patologie mentali.
Accreditato come uno dei soldati più abili e precisi della cosca, Gatto si occupa di molteplici mansioni, tra cui fare da autista al Don e allo stesso Clemenza. Oltre ai compiti ufficiali per la Famiglia, dimostra spiccate capacità imprenditoriali gestendo affari personali collaterali: guadagna tremila dollari dal settore delle confezioni a Manhattan e detiene partecipazioni in una fabbrica di porcellane di pregio a Brooklyn. Clemenza ne apprezza l’efficienza e la discrezione, considerandolo un elemento di grande valore.
Tra le missioni di maggior rilievo portate a termine da Paulie figura la punizione dei due giovani che avevano sfigurato la figlia dell’impresario funebre Amerigo Bonasera. Gatto ingaggia due ex pugili reclutati tra le file dei Corleone per pestare a sangue gli aggressori, eseguendo l’ordine con tale maestria da impressionare persino il consigliere Tom Hagen, che ne suggerisce la promozione.
Il tradimento e la trappola
Nonostante la stima di cui gode, l’avidità spinge Paulie ad accettare la mazzetta di Virgil Sollozzo, detto “Il Turco”, narcotrafficante legato alla Famiglia Tattaglia. In cambio di denaro, Gatto fornisce informazioni dettagliate sugli spostamenti e le abitudini quotidiane di Don Vito Corleone, spianando la strada all’attentato in cui il Padrino viene gravemente ferito.
Per coprire il proprio doppio gioco, nel mese di dicembre Paulie si finge ripetutamente malato di influenza e resta a casa. L’assenza il giorno dell’agguato non desta immediati sospetti, ma la reazione dei Corleone non tarda ad arrivare: il traffico telefonico di tutti i fedelissimi viene messo sotto controllo. Santino “Sonny” Corleone individua le prove inconfutabili dei contatti diretti tra Paulie e Sollozzo e ordina a Clemenza di eliminare la spia.
La condanna a morte viene eseguita sotto forma di una finta missione di perlustrazione. Con la scusa di cercare alloggi sicuri per i soldati in vista dell’imminente guerra tra le famiglie, Clemenza organizza un giro in auto verso Jersey City insieme a Paulie e al giovane picciotto Rocco Lampone. Una volta raggiunta una zona paludosa e isolata della periferia, Clemenza scende dall’automobile con la scusa di urinare; Rocco Lampone, seduto sul sedile posteriore, spara tre colpi alla nuca di Paulie, uccidendolo all’istante.
Le conseguenze e l’eredità
L’eliminazione di Paulie serve da chiaro avvertimento per i rivali: il suo cadavere viene volutamente abbandonato all’interno della vettura affinché la notizia giunga ai Tattaglia, a dimostrazione che la falla nella Famiglia Corleone è stata tappata. Per il suo ruolo nell’esecuzione, Rocco Lampone viene promosso da picciotto a soldato effettivo. Sollozzo, tuttavia, accoglie la notizia con indifferenza, ritenendo di aver già neutralizzato la minaccia principale dei Corleone con la precedente eliminazione di Luca Brasi.
L’impatto del personaggio si estende anche oltre la vicenda principale: 14 anni dopo la sua morte, il nome e il volto di Paulie Gatto ricompaiono con lo status di “deceduto” nell’organigramma mostrato durante la celebre inchiesta del Senato degli Stati Uniti contro Michael Corleone.
Informazioni sull’adattamento cinematografico
Nel film cult Il Padrino (1972) di Francis Ford Coppola, Paulie Gatto è interpretato dall’attore statunitense John Martino. Per quanto riguarda la versione italiana:
Doppiaggio originale (1972): voce di Gigi Reder.
Ridoppiaggio (2007): voce di Tony Sansone.