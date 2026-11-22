Il Siracusa torna a sorridere, anche se la prestazione non ha totalmente convinto. Al Nicola De Simone gli azzurri superano il Ragusa per 1-0 grazie alla rete di Milazzo, arrivata al 45° minuto, e conquistano tre punti preziosi nella tredicesima giornata di Serie D.

Una vittoria che pesa, non soltanto per il valore della sfida, ma anche per il momento della stagione. Dopo il pareggio di Barcellona Pozzo di Gotto, la squadra di Gaspare Cacciola aveva bisogno di ritrovare il successo e mandare un segnale.

A rompere l’equilibrio ci ha pensato Milazzo, proprio allo scadere della prima frazione. Una rete pesantissima, che ha permesso al Siracusa di andare al riposo in vantaggio e di affrontare la ripresa con un risultato da difendere. Il Ragusa, reduce dal primo successo stagionale contro il Castrumfavara, arrivava a Siracusa con l’intenzione di giocarsi le proprie carte.

Non è soltanto una vittoria da mettere in classifica: è una boccata d’ossigeno, un’iniezione di fiducia e un’occasione per ripartire con maggiore convinzione. Servirà dare continuità al risultato, anche se la prestazione generale della squadra non ha convinto sempre per i troppi errori che non permettono al Siracusa di prendere il largo con il risultato, ma anche l’intensità di gioco che non ha visto la solita grinta che ha caratterizzato la squadra di Cacciola in questa prima parte di campionato.

Serve maggiore mordente, intensità e concentrazione se il Siracusa vuole conquistare la salvezza matematica.