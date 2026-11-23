C’è una differenza sottile, ma decisiva, tra giocare alla pari contro una grande squadra e riuscire a portarne via dei punti. La trasferta di Modena lascia alla Juve Stabia la consapevolezza di poter competere anche su campi complicati, ma anche la lezione su quanto in Serie B ogni calo di tensione venga punito senza appello. Il 2-0 maturato al “Braglia” premia la maggiore qualità e profondità della rosa emiliana, capace di fare la differenza nella seconda metà di gara.

Un primo tempo giocato a viso aperto

Per quarantacinque minuti le Vespe hanno interpretato la partita nel modo giusto, mostrando personalità e organizzazione. Di fronte a un Modena subito pericoloso sull’asse Azzi-Belotti, la squadra di De Giorgio non si è limitata a difendersi, ma ha risposto colpo su colpo. Il colpo di testa di Di Nardo e, soprattutto, l’incrocio dei pali colpito da Maistro al quarto d’ora testimoniano una Juve Stabia viva, propositiva e capace di mettere in apprensione un avversario costruito per i vertici della classifica. Chiudere la prima frazione sullo 0-0, pur concedendo qualche occasione a Belotti, era il giusto premio per un avvio coraggioso.

La spinta del Modena e la resistenza di Vukovic

Nella ripresa, però, l’inerzia del match è cambiata. Il Modena ha alzato i ritmi e il baricentro, costringendo i gialloblù a una fase difensiva molto più dispendiosa. L’ingresso di Ricciardi al posto di Douglas non è bastato ad arginare le incursioni di un ispiratissimo Azzi, e per oltre venti minuti le Vespe hanno faticato a trovare le misure per ripartire. In questa fase è salito in cattedra Vukovic, autore di interventi prodigiosi su Belotti e Ambrosino che hanno tenuto a galla il risultato. Anche i cambi operati dalla panchina — con l’ingresso di Candellone e Kumi per Maistro e Karic — cercavano di dare nuova linfa e freschezza, ma la pressione dei padroni di casa era ormai diventata difficile da contenere.

I singoli decidono la sfida

Quando una squadra con il potenziale offensivo del Modena spinge con tanta continuità, la giocata del singolo è sempre dietro l’angolo. È servita infatti una prodezza balistica su punizione di Ambrosino al 70′ per sbloccare l’equilibrio, seguita cinque minuti dopo dal raddoppio di Bozhanaj, pescato dalla panchina da Galloppa a dimostrazione delle tante alternative a disposizione dei Canarini. Nel finale, oltre alle ultime rotazioni, resta solo lo spavento per il cartellino rosso inizialmente mostrato a Ricciardi, poi giustamente ridimensionato in giallo grazie all’intervento del VAR.

Guardare avanti con fiducia

La Juve Stabia esce dal “Braglia” senza punti, ma non ridimensionata. La differenza tecnica emersa alla distanza contro una delle formazioni più attrezzate del torneo rientra nella logica delle cose. Lo staff tecnico dovrà certamente lavorare sulla tenuta nella ripresa e sulla gestione dei momenti di maggiore pressione, ma l’atteggiamento mostrato nel primo tempo rappresenta una base solida su cui continuare a costruire il cammino verso l’obiettivo stagionale.