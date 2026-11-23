Le Vespe tornano tra le mura amiche di Castellammare di Stabia per la 13ª giornata del campionato cadetto. Una sfida dal grande fascino del Sud contro i giallorossi calabresi, in una notte infrasettimanale tutta da vivere.
Le luci dei riflettori si preparano ad accendersi nuovamente sul terreno sintetico dello Stadio Romeo Menti. La Juve Stabia è pronta a fare ritorno davanti al proprio pubblico per un appuntamento chiave del suo cammino in Serie BKT: nel turno infrasettimanale valido per la 13ª giornata, i gialloblù ospiteranno il Catanzaro con fischio d’inizio programmato per martedì 24 novembre 2026 alle ore 19:00.
L’importanza del fattore Menti
Giocare in casa nel cuore della settimana rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni delle Vespe. Il “Menti”, con il suo calore incessante e la spinta costante della tifoseria stabiese, torna a essere l’arma in più su cui fare leva per incamerare punti pesanti in una stagione intensa ed equilibrata. L’orario tardo-pomeridiano delle 19:00 promette una cornice di pubblico vibrante, pronta a spingere la squadra sin dal primo minuto.
Un incrocio dal sapore speciale
Di fronte ci sarà un Catanzaro agguerrito, in una classica del calcio meridionale che storicamente regala sempre grande agonismo, ritmo e intensità sul rettangolo verde. Negli ultimi incroci disputati proprio a Castellammare di Stabia — come l’1-1 maturato nell’aprile scorso — l’equilibrio ha fatto spesso da padrone, confermando quanto entrambe le formazioni sappiano darsi battaglia a viso aperto fino al triplice fischio.
Per la Juve Stabia sarà l’occasione ideale per dare continuità al proprio percorso interno, facendo valere organizzazione, compattezza e il legame viscerale con i propri sostenitori nella suggestiva cornice notturna stabiese.