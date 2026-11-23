L’ASD CastrumFavara ha ufficializzato in serata di aver siglato l’accordo contrattuale con Renato Mancini, 54 anni, originario di Nocera Terinese (in provincia di Catanzaro), che assume così la guida tecnica della prima squadra.

Un innesto di grande profilo per il club gialloblù, che affida il proprio progetto sportivo a un tecnico di grande spessore ed esperienza, abituato a gestire piazze esigenti e campionati competitivi.

Prima di intraprendere la carriera in panchina, Mancini si è distinto anche sul terreno di gioco: da calciatore, infatti, è stato un pezzo importante della rinascita della Juve Stabia, lasciando un segno significativo nella storia delle “Vespe” grazie alla sua leadership e alle sue qualità tecniche.

Con la firma arrivata in serata, inizia ufficialmente la nuova avventura siciliana per mister Mancini, pronto a mettersi subito al lavoro per guidare il CastrumFavara verso i prossimi obiettivi stagionali.