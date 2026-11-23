Chiusa la parentesi domestica, per gli azzurri è tempo di indossare nuovamente l’abito delle grandi occasioni in Champions League. Trasferta proibitiva in Inghilterra contro i Citizens guidati dal tecnico italiano: in palio c’è molto più di un semplice passivo, in un momento in cui ogni singolo errore si paga a caro prezzo.

Il termometro della stagione è salito vertiginosamente, e quando il gioco si fa duro, le grandi squadre cominciano a correre. Archiviati gli impegni in campionato e le fatiche di una cavalcata che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, il Napoli è chiamato a rimettere la testa sull’Europa che conta, catapultandosi direttamente nel cuore pulsante e impietoso della UEFA Champions League.

Il calendario, del resto, non concede pause né sconti. La fase della competizione entra ufficialmente nel vivo, e da questo momento in poi i punti in palio pesano come macigni. Ogni dettaglio, ogni singola sbavatura difensiva e ogni palla gol sprecata rischiano di compromettere un intero cammino. E per testare ambizioni e maturità della squadra, il destino ha riservato agli azzurri uno degli esami più complessi e affascinanti dell’intero panorama continentale: la trasferta in casa del Manchester City.

Affrontare i Citizens nel loro fortino inglese non è mai una semplice partita di calcio. Significa misurarsi contro una corazzata costruita per primeggiare ovunque, un meccanismo quasi perfetto che, voltata pagina dopo la storica era Guardiola, ha trovato nuova linfa e idee innovative grazie alla sapiente guida di Enzo Maresca. Il tecnico italiano ha trasmesso alla squadra la sua impronta fatta di palleggio raffinato, intensità asfissiante e un possesso palla volto al dominio territoriale costante.

Per il Napoli uscire indenni da Manchester richiederà una prestazione semplicemente perfetta. Mister e ragazzi sanno di dover scendere in campo sfoderando un mix ideale di umiltà, sacrificio in fase di non possesso e il coraggio di pungere non appena gli avversari concederanno anche il minimo spazio. Sarà una battaglia di nervi, di scacchi tattici e di giocate individuali.

Le grandi notti europee vivono di questo: di stadi infuocati, di avversari formidabili e della voglia matta di scrivere pagine di storia memorabili. Il Napoli è pronto a misurarsi con i giganti d’Europa. La posta in palio scotta, la Champions entra nel vivo: Manchester attende.