Momenti di apprensione a Napoli, dove un autobus dell’Anm, in servizio sulla linea R5, ha riportato la rottura di una vetrata mentre percorreva via Ghisleri. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte di oggi, 23 novembre, nei pressi del mercato rionale La Piramide. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Il racconto del conducente

È stato lo stesso autista a richiedere l’intervento dei carabinieri dopo aver avvertito un rumore improvviso proveniente dall’esterno del mezzo.

Il conducente ha interrotto la corsa per verificare quanto accaduto, accorgendosi che il vetro sul lato sinistro dell’autobus era andato in frantumi.

Accertamenti sulle cause della rottura

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Al momento non è stata accertata la causa della rottura. Restano quindi aperti gli interrogativi su quanto accaduto durante il passaggio dell’autobus in via Ghisleri.

Le indagini sono tuttora in corso.