Un giovane di 20 anni è stato ferito gravemente con un machete nei pressi della Stazione Centrale di Napoli, al termine di una violenta lite avvenuta poco prima dell’alba di oggi, 23 novembre. La vittima, di nazionalità tunisina, è stata ricoverata all’Ospedale del Mare con prognosi riservata. Un 31enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

L’episodio si è verificato nella zona di piazza Principe Umberto, dove gli agenti sono intervenuti intorno alle 5 del mattino dopo una segnalazione di rissa.

Il ferimento e l’intervento

Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, le persone coinvolte nella lite si erano già allontanate. Poco dopo, un ventenne si è avvicinato ai poliziotti mostrando una profonda ferita tra il collo e la spalla e indicando la direzione in cui si trovava il presunto aggressore.

Gli agenti hanno individuato un uomo nei pressi di corso Garibaldi. Alla vista delle volanti, il sospettato avrebbe nascosto un grosso machete nei pantaloni, tentando poi di fuggire.

L’inseguimento e il sequestro

La fuga è proseguita fino a piazza Giovanni Leone, dove il 31enne si sarebbe liberato dell’arma nei pressi dell’albero di Natale.

I poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo, nonostante le difficoltà incontrate durante l’intervento.

Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati un machete lungo circa 50 centimetri e una pistola a salve. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per i rilievi.

Il giovane ricoverato in ospedale

Il personale del 118 ha trasportato il ventenne all’Ospedale del Mare, dove i sanitari hanno riscontrato una profonda ferita da taglio accompagnata da una frattura.

Il giovane è stato ricoverato e la prognosi resta riservata.

Durante le operazioni di arresto sono rimasti feriti anche tre agenti di polizia, che hanno riportato contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili in cinque giorni ciascuno.

Arrestato un uomo di 31 anni

Il presunto aggressore, un cittadino marocchino di 31 anni, è stato condotto negli uffici di polizia e successivamente trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

Le accuse contestate sono tentato omicidio aggravato, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.