Dalle giovanili del Parma e le battaglie sui campi di Serie A e B con la fascia da capitano fino al grande salto in Premier League al fianco di Enzo Maresca. La parabola di un difensore diventato pilastro tecnico nel gotha del calcio mondiale.

Nel calcio si parla spesso di chi illumina la scena con i gol o di chi siede in prima fila sotto i riflettori. Poi ci sono figure fondamentali, uomini di campo cresciuti con il sacrificio e la gavetta, capaci di costruire una seconda vita professionale altrettanto luminosa. È la storia di Roberto Vitiello, nato a Torre del Greco l’8 maggio 1983 e oggi ufficialmente vice allenatore del Manchester City.

Dal campo alla lavagna: una carriera da lottatore

Prima di diventare il fedele collaboratore di Enzo Maresca, Vitiello ha scritto una lunga e rispettabile pagina del calcio italiano in sella alla fascia destra di difesa — adattandosi all’occorrenza anche da centrale — e indossando spesso i galloni di capitano. Dalle origini nella frazione di Santa Maria la Bruna fino al settore giovanile del Parma, l’esterno campano ha percorso tutta la trafila della gavetta professionistica: dal Cesena al Vicenza (dove raccoglie oltre cento presenze e raccoglie l’eredità di Stefan Schwoch), passando per le piazze calde di Rimini, Siena — dove incrocia per la prima volta Antonio Conte vincendo un campionato — fino al Palermo, alla Ternana e alla Juve Stabia, club con cui chiude la carriera agonistica nel 2020 dopo aver conquistato un’altra promozione in Serie C con Fabio Caserta nell’anno precedente.

Il sodalizio con Maresca: da compagni di squadra alla panchina dei Citizens

La transizione dal campo alla lavagna tattica è immediata. Nel settembre 2020 entra nello staff di Giuseppe Iachini alla Fiorentina, per poi conseguire il patentino UEFA A a Coverciano. Ma la svolta professionale e il sodalizio inscindibile arrivano nel luglio del 2021: Enzo Maresca — suo ex compagno ai tempi di Palermo — lo chiama come vice allenatore al Parma.

Da quel momento, il legame tecnico tra i due non si spezza più. Vitiello segue Maresca ovunque: prima al Leicester City, trascinato alla trionfale promozione in Premier League nella stagione 2023-2024, poi al Chelsea nell’estate del 2024 (dove i Blues trionfano anche nella Coppa del Mondo per Club FIFA), e infine l’ultimo, prestigioso capitolo. Dall’8 luglio 2026, infatti, Roberto Vitiello è ufficialmente il vice allenatore del Manchester City.

Un percorso straordinario che, partito dai campi di periferia della Campania, porta oggi un figlio di Torre del Greco a sedere stabilmente al tavolo dei grandi d’Europa, cuore pulsante dello staff tecnico dei Citizens.