A Torre del Greco i parcheggi gratuiti sono destinati a diminuire nelle zone interessate dal nuovo piano della sosta. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha deciso di mantenere invariati gli stalli a pagamento e di riservare ai residenti l’80% degli attuali posti gratuiti, trasformandoli in strisce gialle. Una scelta che riaccende le polemiche dopo la petizione sottoscritta da circa mille cittadini contro le strisce blu.

Come cambiano i parcheggi

La delibera approvata dalla giunta prevede che, in ciascuna zona interessata, soltanto il 20% degli attuali stalli gratuiti rimanga disponibile per tutti gli automobilisti.

Il restante 80% sarà destinato alla sosta riservata ai residenti, attraverso un sistema di permessi il cui costo non è stato ancora stabilito.

Non è invece prevista alcuna riduzione delle strisce blu. Restano quindi invariati anche gli attuali abbonamenti mensili da 80 e 100 euro.

La protesta dei cittadini

La decisione non soddisfa i promotori della mobilitazione contro i parcheggi a pagamento, sostenuta anche da Potere al Popolo.

A contestare il provvedimento è Romualdo Polese, promotore della petizione online e rappresentante dell’assemblea pubblica Parcheggiare non è un lusso.

Secondo Polese, la nuova organizzazione della sosta penalizzerebbe chi utilizza attualmente i parcheggi liberi, senza intervenire sul numero degli stalli a pagamento.

La richiesta avanzata dai promotori della petizione è diversa: ricavare i parcheggi riservati ai residenti dalle attuali strisce blu, evitando di ridurre quelli gratuiti.

Nuovi parcheggi in due strade

Intanto, l’amministrazione interviene anche sulla viabilità di via Cappella degli Orefici, dove nei giorni scorsi residenti e commercianti avevano protestato contro l’introduzione di un impianto semaforico per regolare il senso unico alternato.

L’assessore alla viabilità Virginia Palomba ha assicurato che i semafori entreranno in funzione soltanto dopo la realizzazione di nuovi parcheggi.

Il consigliere comunale Vittorio Guarino ha annunciato l’individuazione di 22 nuovi posti auto: 18 in via Giovanni XXIII, attraverso una riduzione dei marciapiedi, e altri quattro in via Cappella degli Orefici.

Nelle due aree sarà introdotta anche la sosta con disco orario. Il Comune intende inoltre pubblicare una manifestazione di interesse per individuare aree private da destinare a parcheggio.