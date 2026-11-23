Dalle origini nei sobborghi di Gorton al dominio assoluto in Inghilterra e sul tetto del mondo. Viaggio nella storia, nei colori e nei record di una delle potenze più iconiche del calcio europeo.

Nel panorama calcistico globale, poche realtà racchiudono un’evoluzione così affascinante e ricca di successi come il Manchester City Football Club. Da nobile decaduta a dominatrice incontrastata della Premier League e d’Europa, la storia dei Citizens è il perfetto intreccio di passione popolare, trasformazioni epocali e trionfi leggendari.

Dalle origini al trasferimento nella storica Hyde Road

Le radici del club affondano nel lontano 1880, anno in cui nei sobborghi di Manchester nacque il West Gorton Saint Marks, sodalizio fondato con l’intento di unire la comunità locale attraverso lo sport. Ridenominato Ardwick A.F.C. nel 1887, il club trovò la sua definitiva e celebre identità il 16 aprile 1897, quando si trasferì nell’impianto di Hyde Road assumendo ufficialmente il nome di Manchester City Football Club.

Da quel momento, il celeste (da cui il celebre soprannome Sky Blues) e il bianco sono diventati i colori di una fede tramandata di generazione in generazione. Prima del definitivo salto nel modernissimo City of Manchester Stadium (oggi Etihad Stadium) nel 2003, la storia del club è stata indissolubilmente legata alle emozioni di Maine Road, impianto casalingo dal 1923 al 2003 e autentico tempio del football inglese prima della sua demolizione.

Un palmarès da grande d’Inghilterra e d’Europa

La bacheca del club di Manchester racconta la scalata verso il gotha del calcio mondiale. Con 38 trofei ufficiali complessivi, il City si colloca al quarto posto tra le squadre più titolate d’Inghilterra (alle spalle di Liverpool, Manchester United e Arsenal), formando insieme a queste ultime e al Chelsea il ristretto ed esclusivo gruppo delle cosiddette Big Six.

Nel ricco palmarès figurano:

10 Campionati inglesi

8 Coppe d’Inghilterra (FA Cup)

9 Coppe di Lega inglesi

7 Supercoppe d’Inghilterra (Community Shield)

1 UEFA Champions League

1 Coppa delle Coppe

1 Supercoppa UEFA

1 Coppa del Mondo per Club FIFA

I record unici e irripetibili

Ciò che rende unico il Manchester City nella storia del calcio non è soltanto la quantità di trofei sollevati, ma la natura straordinaria di alcuni primati difficilmente eguagliabili. Il club detiene infatti record storici eccezionali:

L’incredibile Domestic Treble (2018-2019): È l’unico club inglese ad essersi aggiudicato tutti i trofei della Football Association (Premier League, FA Cup e League Cup) in una sola stagione. Il Treble internazionale: Insieme ai cugini del Manchester United, è una delle due sole squadre inglesi capaci di centrare il treble classico in una singola annata, abbinando campionato, coppa nazionale e Champions League. Il poker storico (2020-2024): È l’unica squadra nella storia del calcio inglese ad aver vinto il campionato nazionale per quattro stagioni consecutive. Il paradosso del 1937-1938: Il City detiene anche l’insolito e unico primato di essere l’unica squadra vincitrice del campionato inglese a subire la retrocessione nella stagione successiva al trionfo in massima serie.

Oggi, con una struttura societaria all’avanguardia, una rosa stellare e una dimensione internazionale consolidata, il Manchester City continua a scrivere pagine memorabili di sport, confermandosi come il punto di riferimento assoluto del calcio moderno.