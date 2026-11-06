Il Motore del Napoli si chiama Scott McTominay: l’Uomo della provvidenza per uscire dalla crisi

Nel momento più buio della stagione azzurra, tra la delusione per i KO contro la Juventus e il Porto e la necessità impellente di risalire la china in Serie A, il Napoli riscopre la sua certezza più solida: Scott McTominay. Domenica a pranzo al Maradona arriva la Lazio capolista guidata dall’ex Gennaro Gattuso, e se c’è un uomo a cui la squadra deve affidarsi per accendere la luce e suonare la carica, quello è proprio il fuoriclasse scozzese.

Il Leader che Trascina la Squadra

Arrivato a Napoli tra il grande entusiasmo, McTominay ha impiegato pochissimo tempo a prendersi le chiavi del centrocampo e a diventare l’anima polmonare e tattica della formazione partenopea. Corsa, inserimenti tempi d’oro e un fiuto del gol da attaccante di razza: lo scozzese si sta dimostrando il vero e proprio motore insostituibile del gruppo.

L’Uomo dei Goal Pesanti: Bodø, Roma e Porto

Nei momenti di massima difficoltà, quando l’attacco fatica a trovare la via della rete, è quasi sempre McTominay a fare la differenza:

Fattore Europa e Campionato : Le sue stoccate vincenti nelle sfide contro il Bodø/Glimt , il big match contro la Roma e l’illusorio ma pesante gol contro il Porto confermano che lo scozzese ha la stoffa del trascinatore nei momenti che contano.

Presenza Totale: Non solo reti, ma una continuità di rendimento che ne fa il punto di riferimento a cui tutta la squadra si aggrappa quando la manovra s’inceppa.

Con la Lazio serve la Scossa dello Scozzese

Per battere la capolista biancoceleste di Gattuso e dimenticare le amarezze recenti, il Napoli non può prescindere dalla grinta e dalla classe del suo numero 8. Sarà McTominay l’incudine su cui spezzare la pressione avversaria e il martello con cui scardinare la difesa di “Ringhio”: il Maradona si affida al suo fuoriclasse per ripartire e riaprire la corsa ai piani alti.