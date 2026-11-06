HomeCalcio

Il Motore del Napoli si chiama Scott McTominay: l’Uomo della provvidenza per uscire dalla crisi

Gianluca Apicella
McTominay
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Nel momento più buio della stagione azzurra, tra la delusione per i KO contro la Juventus e il Porto e la necessità impellente di risalire la china in Serie A, il Napoli riscopre la sua certezza più solida: Scott McTominay. Domenica a pranzo al Maradona arriva la Lazio capolista guidata dall’ex Gennaro Gattuso, e se c’è un uomo a cui la squadra deve affidarsi per accendere la luce e suonare la carica, quello è proprio il fuoriclasse scozzese.

Il Leader che Trascina la Squadra

Arrivato a Napoli tra il grande entusiasmo, McTominay ha impiegato pochissimo tempo a prendersi le chiavi del centrocampo e a diventare l’anima polmonare e tattica della formazione partenopea. Corsa, inserimenti tempi d’oro e un fiuto del gol da attaccante di razza: lo scozzese si sta dimostrando il vero e proprio motore insostituibile del gruppo.

L’Uomo dei Goal Pesanti: Bodø, Roma e Porto

Nei momenti di massima difficoltà, quando l’attacco fatica a trovare la via della rete, è quasi sempre McTominay a fare la differenza:

  • Fattore Europa e Campionato: Le sue stoccate vincenti nelle sfide contro il Bodø/Glimt, il big match contro la Roma e l’illusorio ma pesante gol contro il Porto confermano che lo scozzese ha la stoffa del trascinatore nei momenti che contano.

  • Presenza Totale: Non solo reti, ma una continuità di rendimento che ne fa il punto di riferimento a cui tutta la squadra si aggrappa quando la manovra s’inceppa.

Con la Lazio serve la Scossa dello Scozzese

Per battere la capolista biancoceleste di Gattuso e dimenticare le amarezze recenti, il Napoli non può prescindere dalla grinta e dalla classe del suo numero 8. Sarà McTominay l’incudine su cui spezzare la pressione avversaria e il martello con cui scardinare la difesa di “Ringhio”: il Maradona si affida al suo fuoriclasse per ripartire e riaprire la corsa ai piani alti.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Napoli, scontro tra scooter alla Sanità: due giovani gravi
Articolo successivo
Castellammare, via libera all’ascensore per Monte Solaro nell’area delle Terme Nuove

LEGGI ANCHE

Cronaca

Castellammare, rubata una lapide al cimitero comunale

Un nuovo episodio denunciato ai carabinieri riguarda il cimitero comunale di Castellammare di Stabia. Questa mattina, presso la locale Stazione dell'Arma, è stato segnalato...
Viaggio e Mangio

Guida Michelin 2027, Casa Scarica di Gragnano tra i 37 premiati

La Campania conquista due nuovi Bib Gourmand nella Guida Michelin Italia 2027. A ricevere il riconoscimento sono Casa Scarica Cucina Da Vivere, a Gragnano,...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA