Napoli, scontro tra scooter alla Sanità: due giovani gravi

Due giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 5 novembre, nel rione Sanità, a Napoli. I due, alla guida di altrettanti scooter, si sono scontrati lungo via Discesa Sanità, all’incrocio con vico Neve, nei pressi del civico 9.

L’impatto è stato violento ed entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni sono gravi.

La dinamica dello scontro

Secondo le prime informazioni, i due scooter procedevano a velocità sostenuta quando si è verificata la collisione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

I due scooter sono stati sequestrati, mentre la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire il recupero dei mezzi e lo svolgimento dei rilievi.

La denuncia dalla Municipalità

A diffondere la notizia attraverso i social è stato il consigliere della Municipalità Carlo Restaino.

Sull’accaduto è intervenuto il presidente della III Municipalità, Fabio Greco, che ha richiamato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza del quartiere nelle ore serali.

«Il rione Sanità ha due volti: di giorno luogo di grande attrattività anche turistica, di sera terra abbandonata a se stessa», ha dichiarato Greco, denunciando una situazione di degrado che, a suo giudizio, si manifesta soprattutto dopo le 21.

La richiesta di controlli

Il presidente della Municipalità ha chiesto una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, sottolineando la necessità di contrastare i comportamenti pericolosi alla guida.

«Non si può correre a velocità sostenuta. Evidentemente la zona rossa non basta, servono controlli serrati anche sulla viabilità da parte della polizia municipale. I giovani vanno educati», ha affermato.

L’incidente riporta così al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale nel rione Sanità, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze dello scontro che ha provocato il grave ferimento dei due giovani.