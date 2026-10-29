La Juventus ha perso forse definitivamente il suo DNA. Squadra in ritiro fino a Domenica

La Juventus è in ritiro fino a domenica sera, quando a Torino arriverà il Napoli di Allegri che sembra essersi ritrovato dopo la partenza stentata complice anche le assenze di giocatori fondamentali.

La squadra di Spalletti dopo la sconfitta strameritata di ieri sera contro il Genoa si avvia verso l’oblio che nella mitologia era rappresentato dal fiume Lete (ex sponsor del Napoli) il fiume degli Inferi le cui acque facevano dimenticare la vita terrena alle anime. Ed in effetti con la media punti ottenuta fino ad oggi la classifica finale potrebbe proiettare la Juventus intorno all’ottava posizione che rappresenterebbe un totale fallimento del progetto.

Ad oggi non esiste più un DNA Juventus, che almeno fino alla stagione in cui Pirlo sedeva sulla panchina era ben presente, ma poi con la vecchia guardia che ha dovuto lasciare il calcio per limiti di età, ha iniziato a sparire complice anche una proprietà che non ha saputo mettere in campo un progetto serio.

Di seguito l’elenco dei giocatori che saranno assenti nella partita contro il Napoli:

Celik – Lesione al bicipite femorale – Rientro metà novembre

Conceicao – Lussazione alla spalla – Rientro fine novembre

Ekhator – Lesione al muscolo semitendinoso – Rientro inizio novembre

Gonzalez – Lesione al soleo – Rientro metà novembre

Grabara – Operato al crociato – Rientro nel 2027

Locatelli – Operato al menisco – Rientro gennaio/febbraio 2027

Yildiz – Operato al piede – Rientro fine novembre/inizio dicembre

Thuram – Operato al ginocchio – Rientro gennaio/febbraio 2027

Non resta a questo punto che il solo orgoglio a disposizione di Spalletti e dei suoi giocatori, ma l’ombra di Conte sulla panchina bianconera si fa sempre più grande.