Tony “Duke” Evers: la colonna portante, la saggezza e la voce della ragione nella saga di Rocky

Se la saga di Rocky ha regalato al cinema mondiale momenti di puro e indimenticabile pathos sportivo, il merito non è solo dei protagonisti che sono saliti sul ring, ma anche dei grandi maestri che hanno guidato i campioni dall’angolo. Tra questi, spicca la figura di Tony “Duke” Evers, interpretato dallo straordinario Tony Burton.

Dall’essere l’astuto stratega di Apollo Creed fino a diventare il mentore e l’allenatore ufficiale di Rocky Balboa, Duke rappresenta il filo conduttore morale e tattico dell’intero franchise.

Gli esordi: il cervello dietro il mito di Apollo Creed (Rocky e Rocky II)

Nei primi due capitoli della saga, Tony “Duke” Evers è l’allenatore del campione del mondo in carica, Apollo Creed. Fin da subito si distingue per il suo grande occhio clinico e per una prudenza dettata dalla profonda conoscenza della boxe.

In Rocky (1976), è l’unico nello staff di Apollo ad accorgersi del pericolo rappresentato dallo sconosciuto “Stagione d’Italiano”, rimanendo impressionato dalle immagini che mostrano Rocky allenarsi prendendo a pugni i quarti di bue in una cella frigorifera. Durante il drammatico scontro, capito il valore e la resistenza sovrumana di Balboa, arriva persino a valutare di gettare la spugna per proteggere la salute del suo atleta.

In Rocky II (1979), Duke dimostra ancora una volta la sua saggezza cercando in ogni modo di dissuadere Apollo dall’accettare una rivincita. Durante la seconda sfida, vedendo il suo pugile in vantaggio ai punti, lo supplica di gestire il match e rimanere a distanza. L’ossessione di Apollo di voler mettere KO Balboa prevarrà sul saggio consiglio del maestro, portando alla perdita del titolo.

La svolta: dall’alleanza all’angolo di Rocky (Rocky III, Rocky IV e Rocky V)

Dopo il devastante KO subito da Rocky per mano di Clubber Lang e la tragica scomparsa dello storico trainer Mickey Goldmill, è proprio Duke — che nel frattempo allena giovani promesse a Los Angeles — a fare squadra con Apollo per aiutare Rocky a ritrovare la “vista del tigre”. Introducendo metodi di allenamento del tutto nuovi, basati su velocità, agilità e ritmo, Duke e Apollo riescono a ricostruire il campione nell’animo e nel corpo, guidandolo alla riconquista del titolo in Rocky III (1982).

La tragedia torna però a colpire in Rocky IV (1985): dopo la drammatica morte di Apollo Creed sul ring per mano del gigante sovietico Ivan Drago, Duke si unisce ufficialmente a Rocky. Diventato il suo allenatore capo, lo accompagna nell’impegnativo ritiro tra la neve della Russia, guidandolo tatticamente e psicologicamente verso una delle vittorie più epiche della storia del cinema.

In Rocky V (1990), il suo ruolo è un breve ma significativo cameo iniziale, al rientro dalla trionfale e dolorosa trasferta russa insieme a Rocky, Adriana e Paulie.

L’ultimo grande round: il ritorno per Mason Dixon (Rocky Balboa)

Diciannove anni dopo il ritiro di Rocky, Duke torna a indossare i panni dell’allenatore in Rocky Balboa (2006). Chiamato a preparare l’ormai sessantenne ex campione per un’esibizione contro l’attuale re dei pesi massimi, Mason Dixon, Duke dimostra ancora una volta la sua genialità tattica.

Consapevole che l’età avanzata non consente più di puntare su agilità e mobilità, Duke incentra l’allenamento sulla cosiddetta “artiglieria pesante”: massimizzare la forza fisica residua e la potenza devastante dei colpi di Rocky. Al termine di uno scontro epico e commovente, Duke festeggia il suo amico e pugile, celebrando insieme a Paulie e al figlio di Rocky il definitivo tramonto sul ring di una leggenda.

L’eredità di un grande maestro

Con la sua presenza rassicurante, le sue intuizioni e la celebre grinta con cui spronava i suoi atleti dall’angolo, Tony “Duke” Evers resta un punto fermo della cinematografia sportiva: il simbolo del vero maestro di boxe, capace di insegnare che la vittoria parte sempre dalla testa e dal cuore.