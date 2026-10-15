Martedì e Mercoledì Nero per la Serie A: 4 Sconfitte su 4 in Champions League

Un martedì e mercoledì da incubo per il calcio italiano nella seconda giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. In quello che è stato un vero e proprio bollettino di guerra sportivo, tutte e quattro le compagini di Serie A impegnate nel turno – Inter, Napoli, Como e Roma – sono uscite sconfiggendo ogni aspettativa e rimediando quattro sconfitte che frenano bruscamente il cammino europeo del nostro movimento.

Roma-Real Madrid 3-4: Spettacolo e beffa all’Olimpico

All’Olimpico va in scena una partita monumentale, carica di pathos e gol, ma che alla fine premia il cinismo dei campioni d’Europa del Real Madrid. La Roma gioca a viso aperto, risponde colpo su colpo e fa tremare i Blancos siglando tre reti. Tuttavia, le fragilità difensive nei momenti chiave spianano la strada agli spagnoli, che si impongono per 4-3 al termine di novanta minuti pirotecnici.

Feyenoord-Como 3-2: Il cuore non basta nella bolgia del De Kuip

Grande prova d’orgoglio per il Como nella difficile trasferta di Rotterdam. Gli uomini di Fabregas non si lasciano intimidire dall’atmosfera incandescente del De Kuip, lottano su ogni pallone e riescono a trovare la via del gol in due occasioni. Il Feyenoord, però, fa valere la maggiore esperienza internazionale e l’intensità di gioco, chiudendo la contesa sul 3-2.

Inter-Club Brugge 3-4: Incredibile scivolone a San Siro

La sorpresa più amara della giornata arriva da San Siro. L’Inter incappa in una serata storta, soffrendo enormemente le ripartenze rapide dei belgi del Club Brugge. Nonostante un forcing finale disperato e tre gol messi a segno, i nerazzurri cadono in casa con un clamoroso 3-4 che lascia sbigottito il pubblico interista.

Villarreal-Napoli 3-1 Gli azzurri cadono all’Estadio de la Cerámica

Una serata partita con i migliori auspici si trasforma in un amaro incubo europeo per il Napoli. All’Estadio de la Cerámica, la squadra azzurra parte con il piglio giusto e trova il vantaggio immediato, ma un’ingenuità individuale spiana la strada al Villarreal, che ne approfitta, ribalta il punteggio e s’impone con un netto 3-1 nella seconda giornata di Champions League.