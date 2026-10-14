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Napoli, Metro Linea 6: stazione Mostra chiusa il 16 e 17 ottobre, servizio limitato

Ivano Cotticelli
foto di archivio
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Modifiche alla circolazione della Linea 6 della metropolitana di Napoli nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2026. ANM ha comunicato che il servizio sarà limitato alla tratta Augusto-Municipio, mentre la stazione Mostra resterà chiusa al pubblico.

La variazione interesserà i passeggeri che utilizzano la linea per gli spostamenti tra Fuorigrotta e il centro cittadino.

Lavori per i nuovi treni

La limitazione si rende necessaria per consentire alcune operazioni tecniche finalizzate alla futura immissione in servizio dei nuovi treni della Linea 6.

Durante le due giornate, i convogli circoleranno esclusivamente tra le stazioni Augusto e Municipio.

Le modifiche al servizio

I viaggiatori diretti alla stazione Mostra dovranno quindi considerare la chiusura temporanea e organizzare diversamente i propri spostamenti.

L’intervento rientra nelle attività preparatorie all’introduzione dei nuovi convogli sulla linea metropolitana.

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