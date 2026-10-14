Napoli, Metro Linea 6: stazione Mostra chiusa il 16 e 17 ottobre, servizio limitato

Modifiche alla circolazione della Linea 6 della metropolitana di Napoli nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2026. ANM ha comunicato che il servizio sarà limitato alla tratta Augusto-Municipio, mentre la stazione Mostra resterà chiusa al pubblico.

La variazione interesserà i passeggeri che utilizzano la linea per gli spostamenti tra Fuorigrotta e il centro cittadino. Lavori per i nuovi treni La limitazione si rende necessaria per consentire alcune operazioni tecniche finalizzate alla futura immissione in servizio dei nuovi treni della Linea 6. Durante le due giornate, i convogli circoleranno esclusivamente tra le stazioni Augusto e Municipio. Le modifiche al servizio I viaggiatori diretti alla stazione Mostra dovranno quindi considerare la chiusura temporanea e organizzare diversamente i propri spostamenti. L’intervento rientra nelle attività preparatorie all’introduzione dei nuovi convogli sulla linea metropolitana.