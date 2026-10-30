Salernitana, ufficiale la nuova guida tecnica: Vito Di Bari è il nuovo allenatore

Voltare pagina e gettare le basi per il futuro. L’U.S. Salernitana 1919 ha reso noto di aver raggiunto l’accordo ufficiale con Vito Di Bari, al quale è stata affidata la guida tecnica della prima squadra.

Il neo allenatore granata si lega al club con un progetto a medio-lungo termine: Di Bari ha infatti sottoscritto un contratto che lo terrà legato alla società di via Allende fino al 30 giugno 2027, con un’opzione di rinnovo legata al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Lo staff tecnico

Insieme al nuovo mister, la Salernitana accoglie un gruppo di lavoro rinnovato per affrontare al meglio i prossimi impegni stagionali. Nello staff di Vito Di Bari figurano:

Prof. Giuseppe Ciciriello – Preparatore atletico

Vittorio Botrugno – Collaboratore tecnico

Lorenzo Liso – Match analyst

I saluti della società

Nel medesimo comunicato, il club granata ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al prof. Manuel De Maria per l’impegno, la dedizione e la professionalità mostrate durante il suo periodo al servizio della squadra, augurandogli i migliori successi per il prosieguo della sua carriera professionale e personale.

Con l’arrivo di mister Di Bari e dei suoi collaboratori, la Salernitana apre ufficialmente un nuovo capitolo, pronta a scendere in campo con nuove motivazioni e una rinnovata visione tattica.