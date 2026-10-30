Statale Sorrentina, rimossi i restringimenti a Castellammare

Torna regolare la circolazione sulla statale 145 Sorrentina, all’altezza del viadotto San Marco a Castellammare di Stabia. Nella tarda serata di ieri, giovedì 29 ottobre, Anas ha eliminato il senso unico alternato che limitava il transito sulla rampa di accesso, liberando la carreggiata prima della data inizialmente prevista.
Una novità importante per gli automobilisti che percorrono quotidianamente questo collegamento, soprattutto in vista degli spostamenti legati alla festività di Ognissanti.
Cantiere rimosso in anticipo
Le limitazioni alla viabilità erano entrate in vigore il 19 ottobre, quando Anas aveva avviato un intervento per sostituire i giunti di dilatazione del viadotto.
Le squadre impegnate nel cantiere hanno lavorato 24 ore su 24, riuscendo a completare la parte tecnicamente più impegnativa dell’operazione in tempi inferiori rispetto alle previsioni.
Questo ha consentito alla società di eliminare completamente le installazioni di cantiere e ripristinare il normale transito nel tratto interessato, senza attendere la conclusione di tutte le attività programmate.
Lavori soltanto nelle ore notturne
L’intervento sull’infrastruttura non è ancora terminato. Anas ha però modificato l’organizzazione delle operazioni rimanenti per contenere le ripercussioni sul traffico.
Le prossime lavorazioni saranno concentrate esclusivamente tra le 22 e le 6 del mattino successivo. In questa fascia oraria potranno essere introdotti temporaneamente un senso unico alternato oppure brevi chiusure della strada.
La scelta permetterà di evitare, durante le ore diurne, le limitazioni alla circolazione che avevano accompagnato la prima fase dell’intervento.
Nuove comunicazioni dopo Ognissanti
Resta da stabilire il calendario preciso delle successive attività tecniche. Sarà Anas a comunicare le date e le eventuali modifiche alla viabilità una volta completata la programmazione.
La rimozione anticipata del cantiere arriva intanto in prossimità del 1° novembre, periodo nel quale sono previsti maggiori spostamenti per la festività di Ognissanti.
Per chi viaggia lungo la Sorrentina, dunque, il tratto del viadotto San Marco torna percorribile senza il senso unico alternato, in attesa dei prossimi interventi notturni.