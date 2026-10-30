Portici-Ercolano, rinnovata la storica stazione ferroviaria

Un nuovo volto per l’atrio della stazione ferroviaria di Portici-Ercolano, luogo simbolo della storia dei trasporti italiani. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha completato un intervento di riqualificazione da 180mila euro, destinato a migliorare gli ambienti di ingresso e l’accoglienza dei passeggeri.

L’operazione interessa uno scalo dal particolare valore storico, legato alla prima linea ferroviaria realizzata in Italia, e punta a coniugare le esigenze dei viaggiatori con la conservazione dell’identità architettonica della struttura.

Un atrio completamente rinnovato

Il progetto ha interessato principalmente gli spazi interni destinati all’accesso dei passeggeri, attraverso una serie di interventi sulle finiture e sugli elementi architettonici.

Tra le principali novità figurano i rivestimenti in marmo travertino, scelti per valorizzare gli ambienti, insieme alla sostituzione degli infissi e all’ammodernamento dell’impianto di illuminazione, adeguato agli standard previsti in ambito ferroviario.

I lavori restituiscono così ai viaggiatori un atrio più curato e funzionale, mantenendo l’attenzione per le caratteristiche storiche dell’edificio.

Il legame con il 1839

La stazione di Portici-Ercolano occupa un posto particolare nella memoria ferroviaria nazionale.

Il suo valore è strettamente connesso alla Napoli-Portici, inaugurata nel 1839, la prima ferrovia italiana, che segnò l’inizio del trasporto ferroviario nel Paese.

Un’eredità che rende gli interventi di manutenzione e ammodernamento particolarmente significativi: non soltanto opere per migliorare il servizio, ma anche un’occasione per preservare un luogo legato a una tappa fondamentale della storia italiana.

Gli investimenti nelle stazioni

La riqualificazione di Portici-Ercolano rientra nel programma promosso da RFI, società del Gruppo FS, per migliorare la qualità degli spazi ferroviari.

L’obiettivo è rendere le stazioni più accoglienti e funzionali, intervenendo sugli ambienti utilizzati quotidianamente dai passeggeri e valorizzando, dove presenti, gli elementi di interesse storico e architettonico.

Con un investimento complessivo di 180mila euro, lo scalo di Portici-Ercolano si presenta dunque con ambienti rinnovati, nel segno di un equilibrio tra modernizzazione e tutela del patrimonio ferroviario.