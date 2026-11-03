Siracusa Calcio, sconfitta con l’Avola e tensione alle stelle

EDITORIALE SIRACUSA CALCIO – La sconfitta di Avola è il sintomo di un problema più profondo? Non è soltanto una questione di risultato. Il 4-2 rimediato nel derby contro l’Avola mette nuovamente a nudo le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità, equilibrio e certezze. Tra errori individuali, fragilità difensive e una gestione complicata dei momenti della partita.

La sconfitta contro l’Avola non può essere archiviata semplicemente come una domenica storta. Il risultato del Meno Di Pasquale rappresenta piuttosto l’ennesimo campanello d’allarme per un Siracusa che, in questa prima parte di stagione, continua a fare i conti con problemi che sembrano ripresentarsi con preoccupante regolarità.

Il dato più evidente riguarda la mancanza di continuità. La squadra di Cacciola alterna momenti in cui riesce a esprimere qualità e personalità ad altri nei quali sembra perdere completamente il controllo della partita. Una discontinuità che non riguarda soltanto il rendimento tecnico, ma soprattutto l’atteggiamento e la capacità di leggere le diverse situazioni di gioco.

Il primo aspetto sul quale riflettere è quello difensivo. Anche contro l’Avola sono emerse disattenzioni, errori di lettura e difficoltà nella gestione delle situazioni potenzialmente pericolose. Non si tratta necessariamente di individuare responsabilità nei singoli, ma di interrogarsi sul funzionamento complessivo di un reparto che concede troppo e che, nei momenti decisivi, anche se la neo coppia centrale Orlando/Fontanelli non ha sfigurato per essere stata chiamata in causa per la prima volta nella stagione.

C’è poi un aspetto che merita particolare attenzione: la gestione emotiva delle partite. Il Siracusa sembra soffrire quando gli episodi prendono una piega negativa. La squadra fatica a mantenere lucidità, perde compattezza e rischia di compromettere quanto di buono riesce a costruire. Anche ad Avola, dopo aver trovato per due volte la strada del pareggio, gli azzurri non sono riusciti a dare continuità alla propria reazione e al proprio slancio.

Una squadra ambiziosa deve saper attraversare le difficoltà senza perdere la propria identità. Deve avere la capacità di restare dentro la partita, di gestire i momenti di pressione e di non concedere agli avversari il vantaggio psicologico derivante dai propri errori. Ed è proprio questa solidità che, al momento, sembra mancare.

Naturalmente, l’analisi non può prescindere dal lavoro dell’allenatore. Cacciola fino a questo momento ha svolto un lavoro fantastico e comunque i risultati sul campo gli danno ragione, ma è chiamato a trovare rapidamente le contromisure per correggere una situazione che rischia di diventare sempre più complicata con il passare delle giornate, perché si arriverà in un momento della stagione in cui i punti persi per strada potrebbero iniziare a pesare tantissimo.

La tensione, inoltre, nell’ambiente è molto tesa e non sembrano esserci miglioramenti nel rapporto tra la società e la tifoseria. Dove porterà tutto questo?

Credito foto copertina: ©Manuel Quartarone