Piccoli (e grandi) piaceri : Perché i fan continuano ad amare Street Fighter – Sfida finale

Era il 1994 quando Hollywood tentò una nuova magia: trasporre sul grande schermo il videogioco di combattimento più iconico di sempre, Street Fighter II. Accolto all’epoca da recensioni impietose da parte della critica specializzata, Street Fighter – Sfida finale (Street Fighter: The Movie) è riuscito, a distanza di trent’anni, compiere un’impresa inaspettata: trasformarsi in uno dei cult movie più amati e rivisitati della pop culture anni ’90.

Ma cosa spinge generazioni di fan a continuare a riguardarlo con immutato affetto?

L’incredibile testamento di Raúl Juliá

Se c’è un motivo universale per cui la pellicola viene ricordata con rispetto, è la straordinaria interpretazione del portoricano Raúl Juliá nei panni del malvagio Generale M. Bison. Nonostante fosse gravemente malato durante le riprese, Juliá accettò il ruolo perché i suoi figli erano appassionati del gioco.

La sua performance, volutamente teatrale e sopra le righe, ha regalato alla storia del cinema battute entrate nel mito. Una su tutte, la celebre risposta rivolta a Chun-Li: “Per te il giorno in cui Bison ha distrutto il tuo villaggio è stato il giorno più importante della tua vita. Ma per me… era solo un martedì”. Un’eleganza recitativa che ha nobilitato l’intero progetto.

Nel ruolo del Colonnello Guile troviamo un Jean-Claude Van Damme all’apice della sua popolarità internazionale. Tra discorsi motivazionali stravaganti prima della battaglia finale e colpi di arti marziali eseguiti con impeccabile carisma da action hero, l’attore belga è il perfetto simbolo del cinema d’azione muscolare ed esagerato dell’epoca.

Estetica camp e nostalgia incontaminata

Street Fighter – Sfida finale non cercava il realismo: costumi variopinti identici al videogioco, esplosioni coreografate, dialoghi sopra le righe e set che ricordavano volutamente l’impostazione a livelli dei classici coin-op. In un’era in cui i cinecomic e gli adattamenti moderni tendono spesso a prendersi troppo sul serio, la totale spensieratezza del film di Steven E. de Souza rappresenta una ventata di nostalgia pura.

Un fenomeno di culto che resiste al tempo

Oggi il film viene celebrato nei festival, citato continuamente nei meme online e riproposto in serate a tema. Street Fighter – Sfida finale dimostra che il valore di un film non si misura soltanto dal giudizio della critica, ma dall’intrattenimento sincero che riesce a regalare al suo pubblico anno dopo anno.