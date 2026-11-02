“Cara me del futuro”, lettera alla donna che sarò. Nasce il contest

E se potessimo scrivere una lettera alla donna che saremo tra cinque, dieci o vent’anni? Cosa le racconteremmo? Quali sogni vorremmo veder realizzati, quali paure ci piacerebbe aver superato, quali promesse vorremmo mantenere?

Nasce da queste domande «Cara me del futuro», il contest letterario promosso dalla Galleria Arte Barbato nell’ambito di Donna. L’Arte di Essere, l’evento dedicato all’universo femminile, inserito nel Calendario OFF dell’Eredità delle Donne 2026.

Cara me del futuro, l’incipit suggerito

Un’iniziativa che invita le donne a concedersi una pausa dalla frenesia quotidiana per compiere un viaggio speciale: quello dentro se stesse. Non occorrono parole ricercate, né storie straordinarie. Basta il coraggio di guardarsi dentro e mettere nero su bianco ciò che spesso rimane sospeso tra pensieri, desideri e sentimenti.

«Cara ……., del futuro, ti scrivo da questo presente»

A partire da queste parole, ciascuna partecipante potrà costruire liberamente la propria lettera: una confessione, un bilancio della propria vita, un augurio, una promessa, un dialogo con la donna che il tempo farà diventare. Potrà raccontare ciò che è, ciò che vorrebbe essere e, soprattutto, ciò che non vuole dimenticare di sé.

Le lettere potranno essere inviate all’indirizzo e-mail: caramedelfuturotiscrivo@gmail.com, entro e non oltre il 22 novembre 2026. Nell’oggetto dovrà essere indicato: “Contest letterario – Cara me del futuro”. Nel corpo del messaggio dovranno essere riportati nome e cognome della partecipante, recapito e una breve dichiarazione di paternità del testo.

Tutte le modalità per partecipare al contest sono riportate nel regolamento che trovate di seguito e cliccando qui.

La partecipazione è gratuita e aperta a donne di tutte le età.

Non una gara, ma uno specchio di confronto e condivisione

Una commissione individuata dalla Galleria Arte Barbato leggerà gli elaborati e, nel corso della serata di sabato 28 novembre 2026, alle ore 18:00, presso la Galleria in Corso Nazionale 421 a Scafati, sarà proclamata simbolicamente la vincitrice.

Non si tratta di una gara. Il senso più autentico del contest è racchiuso nella possibilità di condividere le proprie parole, ritenendo che una lettera, nata come dialogo intimo con se stesse, possa diventare uno specchio nel quale altre donne ritrovano emozioni, fragilità, aspirazioni e frammenti della propria storia.

Il futuro non è soltanto qualcosa che ci aspetta; è anche ciò che, con le nostre scelte, iniziamo a scrivere oggi.

REGOLAMENTO

CARA ME DEL FUTURO, UNA LETTERA ALLA DONNA CHE SARO’

Contest nell’ambito di «Donna. L’Arte di Essere», evento promosso dalla Galleria Arte Barbato e inserito nel Calendario OFF dell’Eredità delle Donne 2026. Un invito a fermarsi, ascoltarsi e affidare alla scrittura pensieri, desideri, paure, sogni e promesse. Una lettera indirizzata alla donna che si diventerà, alla persona che il tempo trasformerà.

Art. 1 – Finalità

Il contest intende promuovere la scrittura come strumento di espressione personale, riflessione e consapevolezza, offrendo alle donne uno spazio in cui raccontarsi, interrogarsi sul proprio presente e immaginare il proprio futuro.

Art. 2 – Tema e modalità di partecipazione

Le partecipanti sono invitate a scrivere una lettera alla donna che immaginano saranno nel futuro, partendo dalla frase:

«Cara…. del futuro, ti scrivo da questo presente».

(Es. «Cara Maria del futuro, ti scrivo da questo presente»).

Il testo potrà essere una confessione, una promessa, un bilancio, un desiderio, un incoraggiamento o una riflessione sul proprio percorso di vita.

Non sono richiesti particolari generi letterari: sono ammessi testi in prosa, lettere dal tono poetico o narrativo.

La forma è libera purché il testo rispetti il tema proposto e mantenga la struttura di una lettera rivolta a sé stesse nel futuro.

Art. 3 – Requisiti dei testi

Ogni partecipante potrà inviare una sola lettera. Il testo dovrà essere originale e scritto dalla partecipante. La lunghezza non dovrà essere superiore alle 7.000 battute, spazi inclusi. La lettera dovrà essere inedita e non contenere espressioni offensive o lesive della dignità altrui. La partecipazione è gratuita.

Art. 4 – Modalità di invio

Le lettere dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail caramedelfuturotiscrivo@gmail.com, entro e non oltre il 22 novembre 2026.

Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicato: “Contest letterario – Cara me del futuro”. Nel corpo del messaggio dovranno essere riportati nome e cognome della partecipante, recapito e una breve dichiarazione di paternità del testo. La partecipazione implica l’accettazione del presente regolamento.

Art. 5 – Valutazione e proclamazione

Le lettere saranno esaminate da una commissione individuata dalla Galleria Arte Barbato che terrà conto dell’originalità, della capacità espressiva, dell’intensità emotiva e della coerenza con il tema proposto.

Nel corso della serata conclusiva di sabato 28 novembre 2026, alle ore 18:00, presso la Galleria Arte Barbato, in Corso Nazionale 421, Scafati, sarà proclamata simbolicamente la vincitrice del contest.

La proclamazione non intende stabilire quale donna o quale storia abbia più valore delle altre: vuole piuttosto riconoscere in una lettera una particolare capacità di parlare anche alle esperienze e alle emozioni delle altre partecipanti.

La Galleria si riserva la possibilità di condividere alcuni estratti delle lettere durante l’evento, previo consenso delle rispettive autrici.

Art. 6 – Riconoscimento

La vincitrice riceverà un riconoscimento simbolico nel corso della serata.

Tutte le partecipanti saranno considerate parte di un percorso collettivo di scrittura e condivisione nel quale ogni lettera rappresenta una voce, un’esperienza e uno sguardo sul futuro.

Art. 7 – Diritti d’autore e privacy

Le autrici conservano tutti i diritti sui propri testi. L’invio della lettera non comporta la cessione dei diritti d’autore.

L’eventuale pubblicazione, lettura pubblica o diffusione integrale o parziale dei testi avverrà esclusivamente previo consenso dell’autrice.

I dati personali saranno utilizzati dalla Galleria Arte Barbato esclusivamente per la gestione del contest e per le finalità connesse all’iniziativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 – Disposizioni finali

La partecipazione al contest comporta l’accettazione del presente regolamento.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la Galleria Arte Barbato attraverso i suoi canali ufficiali.

GALLERIA ARTE BARBATO

Corso Nazionale, 421 – 84018 Scafati (SA) – Tel.328 392 4202 – Tel.339 843 8437

info@galleriaartebarbato.it – www.galleriaartebarbato.it

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