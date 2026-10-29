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Napoli, auto si scontra con un tram a Poggioreale: nessun ferito

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Un’auto ha urtato un tram in via Nuova Poggioreale, a Napoli, durante una manovra di sorpasso. L’incidente è avvenuto ieri, mercoledì 28 ottobre, e ha coinvolto il tram numero 412. Nonostante la violenza dell’impatto, non si registrano feriti.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’automobile avrebbe tentato di superare il tram mentre quest’ultimo procedeva regolarmente lungo i binari.

Durante la manovra si è verificato lo scontro tra i due veicoli, con conseguenze particolarmente evidenti per il mezzo pubblico.

Tram parzialmente sollevato dall’impatto

La collisione è stata tale da sollevare da terra una parte del tram, circostanza che rende significativo l’episodio nonostante l’assenza di conseguenze fisiche per le persone coinvolte.

L’incidente si è quindi concluso senza feriti. Restano da chiarire eventuali ulteriori dettagli sulla dinamica dello scontro.

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