Napoli, alla Feltrinelli arriva “Ammammato Ammammato”

La cucina napoletana diventa un racconto fatto di ricette, tradizioni, personaggi e memoria. Sabato 7 novembre 2026, alle ore 18, la Libreria Feltrinelli della Stazione Centrale di Napoli ospiterà la presentazione di “Ammammato Ammammato. Cucina, ama, mangia”, il libro scritto dallo chef Ciro Salatiello e dal giornalista Peppe Iannicelli, con la prefazione dello scrittore Maurizio de Giovanni.

Pubblicato da Edizioni Vulcaniche, il volume di 200 pagine accompagna i lettori alla scoperta della gastronomia partenopea e campana, intrecciando preparazioni tradizionali, curiosità storiche e racconti legati al territorio.

La presentazione a Napoli

All’incontro, insieme ai due autori, parteciperanno l’editore Nicola Paone e la biologa nutrizionista Silvana Di Martino.

Previsti anche i contributi delle attrici Cristina Donadio e Manuela Cecere. Quest’ultima leggerà alcuni brani del libro, alla cui realizzazione hanno contribuito anche Maria Pia Costagliola, amministratrice unica di Edizioni Vulcaniche, e Concetta Voto.

Ricette, storia e tradizioni

Il libro propone un percorso che va oltre la semplice raccolta gastronomica. Salatiello e Iannicelli raccontano la cucina attraverso episodi, leggende e riferimenti culturali, passando dalla pastiera di Caravaggio alla pizza di Giotto, fino alla cosiddetta roba bella di Fortunato e al confronto sulla parmigiana di melanzane.

Le ricette diventano così il punto di partenza per attraversare secoli di storia, dalla scoperta dell’America alla Rivoluzione francese, dalle imprese di Garibaldi al mondo del calcio e a Maradona.

Al centro del racconto emerge il rapporto tra cibo, identità e sentimenti, con attenzione anche al consumo sostenibile e al valore delle tradizioni familiari.

La prefazione di Maurizio de Giovanni

A introdurre il volume è Maurizio de Giovanni, che nella prefazione descrive l’opera come una «topografia sentimentale della città».

Lo scrittore richiama alla memoria anche gli antichi mestieri napoletani, dagli acquaioli ai carnacuttari, figure che continuano a vivere nel linguaggio e nei ricordi collettivi.

La cucina diventa, in questa prospettiva, uno strumento per raccontare Napoli attraverso le persone, le abitudini e i legami affettivi.

Gli autori del volume

Ciro Salatiello ha maturato una lunga esperienza professionale in ristoranti e catene alberghiere internazionali. Ha collaborato con la Società Sportiva Calcio Napoli ed è l’ideatore del KePurp, una preparazione che unisce il kebab al polpo.

La sua attività si distingue per l’attenzione alle materie prime e alla tradizione gastronomica, affiancata dalla ricerca di nuove interpretazioni culinarie.

Peppe Iannicelli, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, è un volto storico di Canale 21 e una voce di Radio Marte. Si occupa di viaggi, sport, cultura e grandi eventi ed è presente su Mediaset Infinity con il programma “Meravigliosa Italia”.

Con “Ammammato Ammammato”, i due autori uniscono le rispettive esperienze per raccontare la cucina campana come patrimonio gastronomico, storico e umano.

Il libro è già disponibile nelle librerie e sulle principali piattaforme di vendita online.