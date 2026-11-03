Napoli, il Campo Virgiliano diventa la casa dell’atletica campana

Il Campo Virgiliano di Napoli sarà gestito dal Comitato Regionale FIDAL Campania e diventerà un Centro Federale Territoriale di Alto Livello. La decisione è arrivata dalla Giunta comunale, che nella seduta del 29 ottobre 2026 ha deliberato l’affidamento della pista, delle pedane e delle strutture annesse alla federazione regionale di atletica leggera.

L’accordo avrà una durata di cinque anni, rinnovabili per altri quattro, e prevede anche l’accesso gratuito all’impianto per alcune categorie di cittadini in condizioni di fragilità e per le scuole pubbliche del territorio.

Il progetto per l’atletica

Per la FIDAL Campania si tratta di un obiettivo perseguito da anni: poter gestire direttamente il Virgiliano e trasformarlo in un punto di riferimento per gli atleti, la preparazione agonistica e la formazione sportiva.

La struttura sarà destinata a diventare un Centro Federale Territoriale di Alto Livello, con l’intento di sostenere la crescita dell’atletica leggera a Napoli e nell’intera regione.

L’intesa di cooperazione è stata definita ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 e successive modificazioni.

Accesso gratuito per i fragili

Il progetto comprende anche una componente sociale. La FIDAL Campania garantirà la frequenza gratuita dell’impianto ai bambini e agli adolescenti con disabilità ai sensi della Legge 104/1992, alle famiglie con ISEE inferiore a 8.000 euro annui e ai minori ospitati in case-famiglia o strutture di accoglienza.

L’accesso gratuito sarà inoltre previsto per le persone con più di 65 anni in condizioni di fragilità socioeconomica e per le scuole pubbliche del territorio.

L’obiettivo è affiancare all’attività agonistica uno spazio sportivo accessibile anche a chi potrebbe incontrare difficoltà economiche o sociali nella pratica dell’atletica.

La collaborazione con il Comune

Il presidente del Comitato Regionale FIDAL Campania ha accolto con entusiasmo la delibera, definendola il risultato di un percorso portato avanti per diversi anni.

Nel suo intervento ha rivolto un ringraziamento all’assessora allo Sport Emanuela Ferrante, sottolineandone il sostegno al progetto e la disponibilità a collaborare con la federazione.

L’affidamento rappresenta così l’avvio di una nuova fase per il Campo Virgiliano, che punta a coniugare attività sportiva di alto livello, formazione e inclusione sociale.