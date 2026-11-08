Ken Masters: Il pugno di fuoco, l’orgoglio e il lato solare del picchiaduro

Se Ryu incarna la dedizione ascetica e il cammino del guerriero solitario, Ken Masters ne rappresenta il perfetto contraltare: estroverso, carismatico, impetuoso e guidato da una passione ardente per la lotta. Compagno di addestramento, rivale e fratello d’armi di Ryu, Ken è uno dei volti più amati e iconici dell’intera saga di Street Fighter.

Origini, stile e vita oltre il dojo

Nato negli Stati Uniti da una ricca e influente famiglia, Ken viene mandato dal padre in Giappone per apprendere la disciplina sotto la guida del maestro Gouken. È proprio nel dojo tra le montagne che conosce Ryu: da quel momento nasce un legame indissolubile, fatto di sfide continue e profondo rispetto reciproco.

A differenza di Ryu, la vita di Ken non si limita alla ricerca spirituale del combattimento. Diventa un campione affermato dei tornei americani di arti marziali, costruisce una famiglia con l’amata Eliza ed eredita la gestione delle aziende di famiglia. Questa dualità tra vita familiare/imprenditoriale e spirito combattivo rende Ken un personaggio estremamente umano e tridimensionale.

Il gameplay: la variante fiammeggiante dello Shotokan

Sebbene condivida le basi dell’Ansatsuken con Ryu, il gameplay di Ken si è evoluto nel tempo verso uno stile molto più aggressivo, dinamico e spettacolare:

Shoryuken infuocato: A differenza di quello di Ryu, il Pugno del Drago di Ken si distingue per la sua natura devastante e per i caratteristici effetti di fuoco che avvolgono il colpo, ideale per chiudere combo complesse a riparo da ogni risposta.

Tatsumaki Senpukyak rapido: Il suo calcio rotante è visceralmente più veloce e multi-impatto, pensato per asfissiare l’avversario a distanza ravvicinata.

Mobilità e aggressività: Con scatti rapidi, attacchi in avanzamento e footwork felino, Ken è progettato per mettere pressione costante all’avversario e dominare il ritmo del match.

L’impatto nella Pop Culture e nei Media

La chioma bionda, il gi rosso sbottonato e l’atteggiamento audace hanno fatto di Ken il prototipo dell’eroe d’azione americano degli anni ’90. Nel celebre film d’animazione Street Fighter II: The Animated Movie (1994) e nella trasposizione live-action con Jean-Claude Van Damme (dove è interpretato da Damian Chapa), il suo legame con Ryu rimane il fulcro emotivo dell’intera narrazione.