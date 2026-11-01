Colpo d’esperienza per la Folgore Cappella: ufficiale l’arrivo di Ciro Iattarelli

La Folgore Cappella rinforza l’organico in vista della stagione 2026/27 assicurandosi le prestazioni sportive del calciatore Ciro Iattarelli. Un innesto di spessore e profonda conoscenza della categoria, pronto a mettere il proprio bagaglio tattico e caratteriale a disposizione della squadra.

Un lungo curriculum tra i dilettanti

Nato nel 1994, Iattarelli muove i suoi primi passi calcistici nel settore giovanile del Sorrento, prima di intraprendere un lungo ed eclettico percorso nei campionati dilettantistici regionali e nazionali.

Nel corso della sua carriera ha indossato maglie di piazze prestigiose e calorose del panorama campano (e non solo): Pomigliano, Rinascita Vico, Bisaccese, Mariglianese, Ischia, Ercolanese, Barrese, fino all’esperienza al Nord con il Sankt Georgen. Successivamente ha vestito i colori di Il Punto di Svolta, Sessana, Atletico Pagani, San Gennarello e Casoria, prima di militare nel Real Arienzo, sua ultima tappa prima di accettare la chiamata del club.

Esperienza al servizio della squadra

Con l’ingaggio di Iattarelli, la Folgore Cappella aggiunge alla propria rosa un profilo duttile ed esperto, capace di garantire affidabilità e leadership nello spogliatoio e in campo per affrontare gli impegni del nuovo campionato.